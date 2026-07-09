La Seguridad del Estado cubana retiene en un lugar secreto al opositor Luis Manuel Otero

El preso político Luis Manuel Otero Alcántara continúa bajo control de la Seguridad del Estado cubana, aunque este jueves se produjo la primera comunicación directa desde que fue sacado de la prisión de máxima seguridad de Guanajay. La activista Anamely Ramos ha confirmado que ha podido hablar con el artista y líder del Movimiento San Isidro, quien ha asegurado encontrarse "bien" dentro de las circunstancias. Sin embargo, Otero Alcántara ha indicado que no puede revelar el lugar donde permanece retenido.

La llamada se produce después de varios días de incertidumbre sobre el paradero del opositor, cuya salida de la cárcel fue confirmada por su entorno, aunque sin que existiera información oficial sobre su destino ni sobre su situación jurídica.

Una llamada bajo supervisión

A través de una publicación en Facebook, Anamely Ramos ha explicado que la conversación se realizó desde un teléfono perteneciente a la Seguridad del Estado y que la llamada se desarrolló en altavoz.

Según ha relatado, las autoridades estaban interesadas en conocer el estado del proceso del parole solicitado —procedimiento para que las autoridades estadounidenses autoricen su entrada en Estados Unidos mediante ese permiso—para Otero Alcántara. También ha aprovechado la comunicación para preguntarle directamente cómo se encontraba y dónde estaba.

El activista ha respondido que estaba "bien", utilizando un tono que, según ella, reflejaba que su situación sigue siendo complicada a pesar de mantenerse estable. Preguntado por su ubicación, el preso político ha respondido que no podía decir dónde se encontraba y ha añadido que posiblemente ni él mismo conoce con exactitud el lugar en el que permanece.

Ramos ha confirmado que el opositor permanecerá en ese lugar no identificado mientras se resuelve el proceso de parole que, según explicó, continúa en trámite. Ha añadido además que sus allegados mantienen las gestiones que están a su alcance para seguir de cerca la evolución del caso.

Llamamiento a evitar especulaciones

En su mensaje, Anamely Ramos ha pedido prudencia ante las numerosas versiones que han circulado desde que el artista fue sacado de prisión. La activista ha reclamado que no se adelanten acontecimientos ni se difundan informaciones no confirmadas, al considerar que las especulaciones dificultan mantener una información veraz.

También ha subrayado que Luis Manuel Otero Alcántara necesita tanto el apoyo y la solidaridad de quienes siguen su situación como la responsabilidad a la hora de compartir información sobre su caso.

Días de incertidumbre tras su salida de prisión

La comunicación supone la primera prueba conocida de que Luis Manuel Otero Alcántara permanece con vida desde que fue trasladado fuera de la prisión de Guanajay.

En las últimas jornadas, familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos habían denunciado que desconocían completamente su paradero, después de comprobar que no había regresado a su domicilio en La Habana y de no haber recibido ninguna notificación oficial sobre su situación.

Hasta el momento, sigue sin conocerse el lugar donde permanece retenido ni cuándo concluirá el procedimiento relacionado con el parole mencionado por Anamely Ramos. Su entorno insiste en que continuará informando a través de los canales oficiales del artista conforme disponga de datos confirmados.