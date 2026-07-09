Sin noticias del opositor cubano Luis Manuel Otero 24 horas después de su salida de prisión

La organización Cubalex, que defiende los derechos humanos en Cuba, ha denunciado la "desaparición forzada" del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara este miércoles. Desde que lo sacaran ayer mismo de prisión su familia no tiene noticias de su paradero ni se encuentra en su domicilio.

El disidente se hallaba en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa. La familia ya ha alertado que no se encuentra en su vivienda de La Habana, un hecho que demuestra la falta de transparencia y el proceder de la tiranía castrista.

Desaparición forzada

Fue ayer cuando un operativo de seguridad del régimen trasladó a Luis Manuel Otero a un lugar desconocido. La familia tampoco tiene noticias sobre su estado físico ni de salud. Así, el castrismo demuestra una vez más cómo ejecuta su represión contra la disidencia.

Desde Cubalex afirman que se trata de "una desaparición forzada: un patrón que el Estado cubano ha usado sistemáticamente y que Luis Manuel ya ha sufrido antes". Por otro lado, hay que tener en cuenta que durante este tipo de detenciones las víctimas quedan expuestas a coacciones o malos tratos y carecen de cualquier tipo de representación legal o derecho a comunicarse con sus familiares.

Sobre el paradero de Otero también se han pronunciado el director de Amnistía Internacional para las Américas, Marcos Gómez y el congresista estadounidense de origen cubano Mario Díaz-Balart. El primero ha pedido para Otero "su libertad plena e incondicional: sin vigilancia, amenazas ni restricciones". Díaz-Balart ha recordado que el régimen "será responsabilizado por su cruel encarcelamiento, las condiciones inhumanas a las que fue sometido y cualquier daño adicional que sufra".

El opositor, que lidera el Movimiento San Isidro (MSI), fue detenido el 11 de julio de 2021 durante las protestas pacíficas de aquel mismo día. Desde entonces, ha estado en la cárcel a pesar de todas las peticiones de excarcelación. Fue acusado de desacato, desorden público, instigación a delinquir y ultraje a los símbolos patrios. En la cárcel, además, inició una huelga de hambre. Otero también es un artista que ha participado de la canción protesta contra el régimen cubano Patria y vida.