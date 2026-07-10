El número de víctimas mortales españolas asciende a 41 por el doble terremoto en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado este viernes sobre el fallecimiento de otro ciudadano español, elevando el número a 41 víctimas mortales por el doble terremoto de Venezuela.

El ministro ha comunicado a los medios la actualización de los datos de la catástrofe del pasado 24 de junio. El número de desaparecidos se mantiene en 138 y en 11 los españoles que han sido localizados bajo los escombros.

Albares ha trasladado las condolencias a las familias y amigos del último fallecido confirmado. Además, ha destacado que los medios de emergencia españoles y el hospital de campaña permanecen operativos en Venezuela, así como el Consulado de España y la Unidad de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores, para atender a los españoles en el país caribeño.

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, con su epicentro en Montalbán, 300 kilómetros al este de Caracas. El precedente más reciente fue en el año 2018, de magnitud 7,3 afectando a diez países de la región.

El número de víctimas oficiales sería de al menos de 3.899 fallecidos y 16.740 heridos. Mientras que el Gobierno venezolano asegura que ha recuperado el 96% de la energía eléctrica en La Guaira. Pero organismos como la ONU hablan de hasta 50.000 desaparecidos.

La ayuda humanitaria en entredicho

El alcalde de Ciudad de Panamá aseguró que la ayuda humanitaria estaría siendo desviada. Gracias a un AirTag colocado en uno de los cargamentos enviados desde su país descubrieron que apareció a 500 kilómetros de las zonas devastadas, en el estado de Monagas. Esto se suma a las denuncias de saqueos por parte de funcionarios venezolanos.