Venezuela se excusa en que hay 315 cuerpos sin reconocer para no dar cifra de desaparecidos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que hay 315 cuerpos sin identificar tras el doble terremoto del 24 de junio y justificó no dar cifras de desaparecidos porque no se puede caer "en especulaciones". "Hasta el día de ayer, sin identificar, 315 personas, que no se pudo identificar porque ni fue reconocido ni al capturarle la huella dactilar (…) pudimos asociarlo a una identificación; eso es el 7 % del total de personas fallecidas", dijo Rodríguez en una rueda de prensa en Caracas.

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ha dejado, según cifras ofrecidas por Rodríguez, 4.333 fallecidos y a casi 18.000 personas sin hogar. Venezuela no ha ofrecido una cifra actualizada desde hace semanas de desaparecidos tras el doble sismo -plataformas independientes sitúan en casi 30.000 las personas aún no contactadas-, pero el dirigente chavista aseguró que no las están ocultando, pues desde el día después del doble terremoto dan la cifra de personas que fallecieron, que es la única certeza que tienen.

"Nosotros no podemos manejarnos en base a especulaciones, sino que tenemos que manejarnos en base a la realidad", manifestó Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante la pregunta de los medios sobre la falta de información en este sentido.

25.000 viviendas

Venezuela estima en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para alojar a las más de 17.900 personas que perdieron sus casas por los terremotos del 24 de junio, para lo que el país necesitará recursos como los que están "ilegalmente retenidos" en el exterior, ha informado este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

En rueda de prensa, aseguró que su hermana y mandataria encargada del país, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas "la próxima semana", sin dar más detalles. El alto funcionario cree también que el número de personas sin viviendas "seguramente va a aumentar" a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que sufrieron daños.

Las autoridades tienen previsto comenzar este mismo sábado un censo biométrico en los campamentos transitorios habilitados en Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira -el más afectado-, con el fin de saber con precisión "cuántas viviendas nuevas se necesitan", dijo.

"Nosotros tenemos que apurarnos en resolver el tema de las viviendas", afirmó Rodríguez, porque, como señaló, muchas escuelas y centros educativos están sirviendo de campamentos temporales. Por ello, el Gobierno trabaja "aceleradamente" para tener listos entre septiembre y octubre, cuando comienza el próximo período escolar, unos "campamentos unifamiliares" donde estarán de forma temporal aquellas personas que hoy se encuentran en las escuelas.

El diputado explicó también que hay una "búsqueda acelerada de espacios para construir ciudades y viviendas antisísmicas" con "urbanismos, escuelas, canchas, centros comerciales y con actividad para que las personas puedan sentirse a gusto".

Esta semana, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, dijo a EFE desde La Guaira que el plan del Gobierno venezolano, apoyado por Naciones Unidas, consiste, entre otros, en llevar al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional. Fletcher aseguró que la organización multilateral ya está "recaudando dinero" para la puesta en marcha del plan.

El diputado aseguró que la jefa de Estado está "enviando cartas a otros países donde se encuentran activos retenidos que pertenecen a Venezuela" y que, además, está "en este momento haciendo todo ese proceso de ingeniería financiera para contar con los recursos a mano y rápido".

La mandataria venezolana ha informado de conversaciones con países como EEUU y Brasil e instituciones como el FMI y el Banco Mundial para adelantar el proceso de recuperación tras los terremotos. La jefa de Estado también envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro "retenido" en el Banco de Inglaterra con el fin de usar esos recursos en el proceso de recuperación.