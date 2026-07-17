Alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,3 en la costa suroeste de México

El Instituto Geológico de Estados Unidos ha emitido una alerta de tsunami tras registrar un seísmo de magnitud preliminar 7,3 frente a las costas del suroeste del territorio mexicano. Este movimiento telúrico, que ha provocado la rápida movilización de los servicios de emergencia, se produjo en torno a las 16:48, hora peninsular española, y se ha caracterizado por tener un hipocentro muy superficial, localizado a tan solo unos 10 kilómetros de profundidad.

La zona más afectada por el temblor es Puerto Madero, un enclave fundamental para el tejido económico local. Se trata de un importante puerto y ciudad pesquera bañada por las aguas del océano Pacífico, que además cuenta con una ubicación estratégica al situarse a unos escasos 13 kilómetros de la frontera sur con la República de Guatemala, donde el movimiento también ha sido percibido con notable intensidad.

Inspecciones en las infraestructuras

Las autoridades de Protección Civil han comunicado que, por el momento, no hay constancia de víctimas mortales, heridos de gravedad o daños materiales catastróficos. Los equipos de rescate y evaluación estructural ya se encuentran desplegados sobre el terreno para realizar las inspecciones pertinentes en las infraestructuras críticas y los edificios residenciales.

La región afectada se encuentra enmarcada dentro del conocido como Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad tectónica y volcánica.

Las agencias de monitorización sísmica continuarán analizando los datos instrumentales durante las próximas horas, por lo que es habitual que la magnitud inicial sufra pequeñas revisiones al alza o a la baja. Mientras tanto, se ha instado a los residentes de las comunidades limítrofes a mantener la cautela, seguir los canales oficiales de información y prepararse ante la probable ocurrencia de réplicas a lo largo de las siguientes jornadas.