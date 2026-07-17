Milei no viajará a la final contra España por una cábala: "No, de ninguna manera"

Javier Milei no acudirá al MetLife Stadium para ver la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España. El presidente argentino ha optado por ver el encuentro en la residencia presidencial por superstición, una decisión que contrasta con la de Pedro Sánchez, quien finalmente estará presente en el duelo después de que inicialmente no estuviera previsto su viaje.

Milei fue entrevistado en el medio argentino El Observador y fue claro sobre un posible viaje a Estados Unidos: "No, de ninguna manera. Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos como el primer día", admitiendo que se trata de una cábala —superstición—.

Al ser preguntado por cómo ve los partidos, explicó que lo hace en el cine de Olivos junto a su hermana y admitió otra de las supersticiones que tiene con una prenda de ropa: "Como hacía frío y no prendo la calefacción, uso una campera de la petrolera que, por ejemplo, el día de Suiza me dio mucho calor. Como me la saqué, nos hicieron un gol, me la volví a poner y no me la saqué más".

Esta decisión de Milei también está en línea con la tomada por los expresidentes Alberto Fernández y Cristina Fernández. Ellos no viajaron a las finales del Mundial ni en Brasil 2014 ni en Catar 2022.

"Las Malvinas son argentinas"

En esa misma entrevista, el argentino fue preguntado sobre qué pensaba de la bandera exhibida por los jugadores tras el partido frente a Inglaterra en la que se podía leer "Las Malvinas son argentinas" y reconoció: "Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos, es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan".

Sin embargo, también afirmó que "tampoco tiene que inducir a hacer malas interpretaciones" porque "un partido de fútbol es un partido de fútbol". "Efectivamente las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar, pero son cosas distintas, si empezamos a mezclar nos vamos a equivocar", reconoció.