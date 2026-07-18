El Tribunal Supremo de Brasil prohíbe a Milei visitar a Bolsonaro

El Tribunal Supremo de Brasil ha impedido la visita que el presidente de Argentina, Javier Milei, tenía previsto realizar la próxima semana al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ya que entiende que supondría un acto de carácter político incompatible con las condiciones de su arresto domiciliario.

El veto llega después de que el juez endureciera este viernes las restricciones impuestas a Bolsonaro, al considerar que incumplió las medidas cautelares al respaldar públicamente la precandidatura presidencial de su hijo Flavio Bolsonaro, senador brasileño.

En su resolución, el juez prohíbe expresamente que Bolsonaro reciba visitas con fines políticos o electorales hasta la conclusión de las elecciones generales de 2026. Además, el magistrado impide la difusión de manifiestos de carácter político o electoral elaborados por el expresidente, incluso cuando sean publicados por terceras personas y con independencia del medio utilizado.

La resolución también establece que Flavio Bolsonaro no podrá visitar a su padre durante los próximos tres meses, dentro del endurecimiento de las condiciones impuestas por el alto tribunal.

Bolsonaro cumple actualmente una condena de 27 años de prisión por delitos relacionados con un intento de golpe de Estado. El expresidente permanece en arresto domiciliario en Brasilia por motivos humanitarios. Según recuerda el Supremo, durante el proceso judicial Bolsonaro ha protagonizado diversos incumplimientos de las medidas cautelares, entre ellos el uso indirecto de redes sociales a través de terceros y episodios relacionados con el control de la tobillera electrónica.

Entre los antecedentes figura también el hallazgo de una pistola registrada a nombre de Bolsonaro en poder de uno de sus escoltas durante un control rutinario de carretera. Ese episodio, según las autoridades brasileñas, puso en riesgo el mantenimiento del régimen de arresto domiciliario del expresidente, que permanece vigente mientras persistan los motivos de salud que justificaron la concesión de ese beneficio penitenciario.