Al menos cinco muertos por un terremoto de magnitud 5,1 en el suroeste de Perú

Al menos cinco personas han muerto este domingo como consecuencia de un terremoto de magnitud preliminar 5,1 que ha sacudido la región de Junín, en el suroeste de Perú, según ha informado Europa Press.

El balance provisional de víctimas ha sido facilitado por fuentes policiales a la emisora Radio Programas del Perú (RPP). Todos los fallecidos pertenecen al municipio de Chongos Bajo, declarado en estado de emergencia tras el seísmo.

El temblor se ha registrado a las 21.24 horas del sábado, hora local, siete kilómetros al sur de Chupaca y con el hipocentro situado a 24 kilómetros de profundidad, según los datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Edificios derrumbados y cortes eléctricos

El terremoto ha provocado el colapso de varios edificios y ha dejado un número todavía indeterminado de heridos y atrapados, de acuerdo con las informaciones difundidas por los medios nacionales.

También se han producido cortes en el suministro eléctrico en distintas zonas de Huancayo, Chupaca y otras localidades cercanas. Las bajas temperaturas han agravado la preocupación, ya que Perú se encuentra en pleno invierno austral y los termómetros nocturnos en Junín se sitúan en torno a los 4 grados.

Perú sufre terremotos con frecuencia debido a la convergencia de varias placas tectónicas. El país andino, junto con Chile y Ecuador, se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad sísmica del planeta.