El disidente cubano Luis Manuel Otero se exilia en Miami tras cinco años en prisión

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que el disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha llegado al país norteamericano tras cinco años de encarcelamiento por su lucha contra el régimen castrista. Después de varios días en paradero desconocido y a manos de las fuerzas del régimen, Otero ha podido exiliarse en Miami y se convierte así en uno más de tantos cubanos que han debido abandonar su país por motivos políticos.

El secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio ha confirmado la llegada de Luis Manuel Otero. Rubio ha señalado que el único crimen que ha cometido Otero fue "negarse a guardar silencio y utilizar su arte para exigir las libertades básicas que a los cubanos de a pie se les ha negado durante casi siete décadas". Por su parte, el congresista estadounidense de origen cubano Mario Díaz-Balart ha compartido en X un vídeo con la llegada de Otero al aeropuerto de Miami. También ha solicitado la liberación del resto de presos políticos que sufren la represión del castrismo.

En el comunicado de prensa que ha publicado el secretario de Estado se recuerda el acoso, la detención y el encarcelamiento que ha sufrido Otero "por atreverse a imaginar una Cuba libre". En ese sentido, desde el Gobierno afirman que "la Administración Trump mantiene su compromiso con la lucha del pueblo cubano por liberarse de la tiranía y su el apoyo a la democracia, la prosperidad y las libertades fundamentales". "Exigimos la liberación inmediata de los 700 presos políticos injustamente detenidos por el régimen", explican. La nota concluye con una petición por que "la comunidad internacional debe dejar de hacer la vista gorda ante las violaciones de derechos humanos del régimen cubano y unirse a nosotros para exigir el fin de la represión".

El perfil de X del disidente ha compartido una publicación en el que se le ve, aparentemente, en buen estado físico. Después de cumplir una pena de cinco años por "desacato" y "desórdenes públicos" fue trasladado sin ningún tipo de notificación a la familia a un lugar desconocido. De hecho, sus familiares y Amnistía Internacional alertaron de su desaparición desde comienzos del mes de julio. La organización Cubalex, que defiende los derechos humanos en Cuba, denunció que se trataba de una "desaparición forzada".

El artista, que adquirió fama internacional por participar en la canción Patria y vida —que contrasta con el lema funerario de la revolución cubana, Patria o muerte—, fue detenido el 11 de julio de 2021 durante unas protestas pacíficas. Era el líder del Movimiento San Isidro, una corriente de aristas que reclamaban libertades en Cuba. Así, Luis Manuel Otero se suma a la larga lista de exiliados cubanos que han debido refugiarse en Estados Unidos. Según la información disponible, Otero acudirá a la Ermita de la Caridad de Miami para realizar una performance y dejar una una ofrenda de acción de gracias a la Virgen.