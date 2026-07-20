Los otros argentinos

Don Alfredo Di Stéfano fue un personaje providencial en la historia del Real Madrid y del fútbol español. A la altura de Pelé, Cruyff y Maradona, jugó seis partidos con la selección argentina y 31 con España, pero nunca disputó la Copa del Mundo. Sin embargo, ese detalle no desmerece una carrera deportiva incomparable con cinco Copas de Europa consecutivas. Y si España tiene hoy dos Mundiales en su haber se debe también al legado de gentes como él.

Es probable que Di Stéfano sea ya un recuerdo borroso, pero no es el único fenómeno argentino vinculado con España y convertido en español. En el mundo del espectáculo son innumerables las figuras procedentes del país sudamericano que labraron su prestigio en España. Ahí están los Tequila, el grupo formado por dos adolescentes argentinos, Ariel Roth y Alejo Stivel, junto a los españoles Julián Infante, Felipe Gutiérrez (Felipe Lipe) y Manolo Iglesias. Fueron los Rolling en español, una banda mayúscula que creó la banda sonora rebelde y desenfadada de la Transición.

Después de los Tequila llegaron Los Rodríguez, otra feliz unión de músicos argentinos y españoles con el indispensable Andrés Calamaro al frente. Taurino, culto, canalla y amigo de Antonio Escohotado, de quien incluyó un monólogo en la canción "Nunca es igual" del álbum Alta suciedad. "No conozco mal que resista a veinte horas de sueño y un prudente ayuno", declamaba el filósofo en esa mágica colaboración.

Hay más. Muchos más argentinos que celebrar. Borges, Cortázar, Bioy Casares, Osvaldo Soriano en las letras. Les Luthiers. Los actores Alterio. Y Eduardo Goligorsky, que ejerció su magisterio en Libertad Digital. Son cientos de nombres y en múltiples disciplinas. Luis Aguilé, Joe Rígoli, Waldo de los Ríos, Cecilia Roth, el Gato Pérez, Natalia Verbeke, Mauricio Pochettino, mito del Espanyol de fútbol, Alberto Cortez, Facundo Cabral, Chenoa, el músico Sergio Makaroff, la exmodelo Martina Klein y un larguísimo etcétera de hispanoargentinos que han hecho de España y del resto del mundo un lugar mejor.

De modo que la selección de Messi, Paredes, Enzo Fernández y el Dibu Martínez, entre otros tatuados, nada tiene que ver con la auténtica e imprescindible Argentina.