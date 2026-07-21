El dictador Daniel Ortega sepulta la democracia en Nicaragua: "Que se olviden, no volverá a haber elecciones"

El régimen sandinista ha quitado de forma definitiva la careta a lo que ya era una dictadura de facto. El autócrata nicaragüense, Daniel Ortega, ha afirmado públicamente que "no volverá a haber elecciones" en el país centroamericano, consolidando así el secuestro de las instituciones y la liquidación total de cualquier atisbo de democracia.

Durante un discurso pronunciado con motivo del 47º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, el dictador —que gobierna con mano de hierro el país desde 2007 junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo— arremetió con dureza contra la oposición, a la que acusó de querer acceder al poder únicamente para enriquecerse. "Ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten atrapar el Gobierno", espetó Ortega ante sus acólitos.

🇳🇮#AHORA - El momento en que el régimen de Daniel Ortega anuncia que en Nicaragua no habrá más elecciones, con el fin de evitar que la oposición llegue al poder.pic.twitter.com/FFYkBAAVnf — DatoWorld (@DatosAme24) July 20, 2026

Lejos de dejar sus amenazas en mera retórica populista, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) adelantó que impulsará reformas legislativas desde la Asamblea Nacional —completamente sumisa a sus órdenes— para impedir por norma legal que la oposición pueda concurrir a cualquier proceso político.

Ortega justificó la medida bajo el pretexto del "golpismo", asegurando que se redactarán "leyes que les pongan un muro a los golpistas y vendepatrias". Y volvió a recurrir al clásico mantra antiimperialista afirmando que la oposición actúa financiada por la administración estadounidense: "Por mucha plata que les den los yanquis, no podrán alcanzar el Ejecutivo". En un tono incendiario, zanjó que "se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis volverán a llegar al Gobierno: Jamás, jamás, jamás".

Con estas declaraciones, el exguerrillero de 80 años busca perpetuar una tiranía dinástica. Tras haber participado en el derrocamiento de la dictadura de los Somoza en 1979 e instaurar un modelo inspirado en la Cuba castrista, Ortega retornó al poder en 2007. Desde entonces, ha desmantelado progresivamente la separación de poderes, encarcelado o desterrado a sus opositores políticos y cerrado medios de comunicación independientes.

El régimen dio un paso más en su atrincheramiento institucional al elevar a Rosario Murillo al rango de "copresidenta" tras haber ejercido como vicepresidenta, consolidando un clan familiar que ahora borra de un plumazo cualquier vía electoral en Nicaragua.