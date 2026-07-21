Trump solicita inmunidad judicial para Delcy Rodríguez

La Administración de Donald Trump ha instado formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos a que garantice la protección legal de la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Esta petición busca blindar a la mandataria frente a la demanda civil abierta contra ella en el Distrito Sur de Florida.

La solicitud se ha materializado a través de una carta fechada el pasado 11 de julio. En el documento, el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, se dirige expresamente al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate. El objetivo es exigir que se desestime el proceso judicial por las significativas implicaciones diplomáticas que acarrearía para la política exterior estadounidense.

El texto remitido por la diplomacia norteamericana recuerda que Washington reconoce oficialmente a Rodríguez como jefa de Estado desde el pasado 5 de marzo. Este movimiento se produjo tras el vacío de poder provocado por la captura de Nicolás Maduro a manos de fuerzas estadounidenses el 3 de enero, un hito que alteró profundamente el tablero geopolítico de la región iberoamericana.

"En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal de distrito una sugerencia de inmunidad", detalla la carta gubernamental. La intención de la Casa Blanca es que se notifique al juez a la mayor brevedad posible para paralizar cualquier actuación que vulnere a la presidenta interina.

Rodríguez se enfrentaba a una severa demanda civil en los juzgados de Miami que examina graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por la cúpula del chavismo, incluyendo presuntos secuestros y torturas vinculadas a actos terroristas. El pasado 15 de julio, el magistrado del caso ordenó el pago de una indemnización de 314 millones de dólares que afecta a Maduro y a otros jerarcas del régimen, pero de la que Rodríguez ha quedado excluida gracias a la rápida intervención del Gobierno.

La maniobra fue impulsada inicialmente por la propia Embajada de Venezuela en Washington, que pidió certificar la inmunidad diplomática. "La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso", subraya el texto de la diplomacia norteamericana.

Aunque por el momento no hay constancia de que sea así y podría tratarse de un movimiento de más calado, este estrechamiento de lazos entre Washington y la antigua vicepresidenta del régimen chavista puede suponer un freno a las aspiraciones democráticas de la oposición. La líder de los demócratas venezolanos, María Corina Machado, mantiene intacta su intención de regresar a Venezuela para liderar una verdadera transición democrática que devuelva de forma definitiva las libertades usurpadas al pueblo venezolano.