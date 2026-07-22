Bochorno en Perú: el TC anula la orden de cárcel contra Vladimir Cerrón, líder del partido marxista-leninista Perú Libre

En un fallo que ha provocado un escándalo en diferentes sectores en Perú, y una semana antes de la toma de posesión de la presidenta electa Keiko Fujimori, el Tribunal Constitucional (TC) peruano declaró nula la orden de prisión preventiva dictada contra Vladimir Cerrón, fundador del partido marxista-leninista Perú Libre, el mismo que llevó a la presidencia al hoy encarcelado Pedro Castillo.

Tras esta polémica decisión, las especulaciones han dominado los comentarios en redes y es que Perú Libre llegó hace relativamente poco a ciertos acuerdos con su antiguo rival, el partido fujimorista Fuerza Popular, con el que se disputó la presidencia en 2021. De hecho, el partido naranja, como se conoce a la agrupación de Fujimori, decidió formar parte de la misma lista para presidir el Congreso en el período 2025-2026 junto a un miembro de Perú Libre: Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón.

En la sentencia publicada este martes, el TC pide al sistema judicial implantar sobre Cerrón otras medidas menos restrictivas que permitan garantizar su presencia frente a los procesos por presunta corrupción abiertos en su contra cuando fue gobernador regional de Junín (2011-2014) relacionados con delitos de organización criminal y lavado de activos en el caso Los Dinámicos del Centro, una red que cobraba sobornos para emitir licencias de conducir en dicha región del centro del país.

El texto del Tribunal, según revela el diario El Comercio, señala que "el mandato de prisión preventiva que, en su momento, se basaba objetivamente en que el favorecido había rehuido la acción de la justicia, deviene en arbitrario al haber variado las circunstancias que lo motivaron".

Como era de esperar, el radical Cerrón celebró el fallo en su cuenta de X y señaló que fue perseguido "por una arbitrariedad judicial, no porque haya componendas" y subrayó que hubo "abuso que jugó un papel nefasto en estas elecciones generales contra la izquierda socialista".

El TC ordenó mi libertad al ser perseguido por una arbitrariedad judicial, no porque haya componendas. Abuso que jugó un papel nefasto en estas elecciones generales contra la izquierda socialista. pic.twitter.com/VvEWPIRe24 — Vladimir Cerrón (@vladimir_cerron) July 22, 2026

En otro mensaje señaló que "hoy culminan tres años de resistencia disciplinada en la clandestinidad, espacio no ajeno para los socialistas, una derrota a la injusticia y reafirmación de nuestras convicciones. ¡Hasta Más Allá de la Victoria!"