El balance "oficial" del devastador terremoto en Venezuela asciende a casi 5.350 muertos

Las autoridades de Venezuela han actualizado las dramáticas cifras "oficiales" de la catástrofe provocada por los graves movimientos telúricos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que sacudieron el país el pasado 24 de junio. Casi un mes después de la tragedia, el recuento oficial ha experimentado un nuevo incremento, rozando la barrera de las 5.350 víctimas mortales y contabilizando decenas de miles de damnificados a lo largo del territorio nacional.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha emitido un comunicado en el que detalla la magnitud del desastre, según las cifras que ellos consideran "oficiales". Hasta la fecha, los equipos de emergencia han registrado exactamente 5.346 fallecidos y 16.740 heridos. En el lado positivo, los operativos de salvamento han logrado rescatar con vida a 6.462 personas de entre los escombros de las zonas más castigadas por este doble sismo, cuyo epicentro se situó en La Guaira y que causó cuantiosos destrozos en Caracas, la capital de la nación sudamericana.

La situación humanitaria sigue siendo crítica en un país ya previamente castigado por la profunda crisis institucional y económica. El hermano de la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha especificado que los diferentes servicios han tenido que prestar asistencia a más de 128.300 familias. En estos momentos, unas 23.100 personas malviven en los 107 campamentos temporales que las autoridades han levantado para tratar de dar cobijo a quienes lo han perdido todo, lo que supone apenas medio millar menos que en el día anterior. A ellos se suman otros 17.250 ciudadanos que permanecen desplazados y a la espera de una solución habitacional.

El nivel de destrucción de las infraestructuras civiles y residenciales es inmenso. El régimen ha cifrado en 856 los edificios gravemente afectados, de los cuales al menos 190 se han derrumbado por completo, sepultando los hogares y las pertenencias de miles de familias. Para hacer frente a esta emergencia, sobre el terreno trabajan unos 2.280 rescatistas internacionales, que colaboran hombro con hombro con casi 31.000 efectivos desplegados por las fuerzas de seguridad y más de 31.700 voluntarios civiles.

Finalmente, las autoridades han proporcionado datos sobre la ayuda básica distribuida a la población necesitada. Hasta ahora se han repartido cerca de 10.965 toneladas de alimentos y más de 40 millones de litros de agua potable. No obstante, las labores de asistencia y desescombro se están viendo gravemente dificultadas por la inestabilidad del terreno. Desde el pasado 24 de junio se han registrado más de 1.400 réplicas de diversa intensidad, un factor que mantiene en vilo a la población y prolonga el riesgo en unas tareas de rescate que se acercan ya a su primer mes de duración.