Hallan a 600 metros de profundidad el avión de Pan Am que cambió la seguridad aérea

Un equipo internacional de investigadores ha localizado en el fondo del océano Atlántico los restos del Clipper Endeavor, un avión de Pan American World Airways (Pan Am) que se estrelló frente a la costa de Puerto Rico el 11 de abril de 1952. El hallazgo pone fin a uno de los grandes enigmas de la aviación comercial, ya que, aunque se conocía la zona aproximada del accidente, nunca se había identificado el lugar exacto donde quedó la aeronave.

La operación fue llevada a cabo por la Air/Sea Heritage Foundation, en colaboración con la empresa Deep Sea Vision y el programa Expedition Unknown, del canal Discovery. Los investigadores localizaron el fuselaje el pasado 2 de junio gracias al uso de un vehículo submarino autónomo equipado con sonar de alta resolución y drones submarinos capaces de explorar el fondo marino a casi 600 metros de profundidad.

Un amerizaje que terminó en tragedia

El Douglas DC-4 había despegado de San Juan con destino a Nueva York cuando sufrió una pérdida de potencia en los dos motores del lado derecho pocos minutos después del despegue. Ante la imposibilidad de continuar el vuelo, la tripulación realizó un amerizaje de emergencia sobre el Atlántico.

Aunque todas las personas que viajaban a bordo sobrevivieron al impacto inicial contra el agua, la situación cambió en cuestión de minutos. El avión se hundió rápidamente y solo 12 pasajeros y los cinco miembros de la tripulación lograron ser rescatados por los equipos de emergencia. Las otras 52 personas desaparecieron junto con la aeronave.

Las investigaciones posteriores concluyeron que, pese a que el avión disponía de chalecos salvavidas y balsas para todos los ocupantes, muchos pasajeros permanecieron en sus asientos o no supieron utilizar correctamente el material de emergencia durante la evacuación.

El hallazgo confirma la identidad del avión

Las imágenes captadas durante la expedición permitieron confirmar sin dudas que los restos pertenecían al Clipper Endeavor. El fuselaje apareció partido en dos grandes secciones, pero todavía conservaba elementos perfectamente reconocibles, como el característico logotipo alado de Pan American y el nombre del avión, que seguían siendo legibles después de más de siete décadas bajo el mar.

Russ Matthews, presidente de la Air/Sea Heritage Foundation y responsable de la expedición, aseguró que el descubrimiento supone un momento de enorme emoción para todo el equipo, aunque también recordó que se trata del escenario de una de las tragedias más importantes de la historia de la aviación comercial.

La organización trabaja ahora junto al Gobierno de Puerto Rico para reforzar la protección del lugar donde descansan los restos del avión y promover la creación de un monumento permanente en memoria de las víctimas. Además, los investigadores ya han contactado con familiares de los fallecidos y con los dos únicos supervivientes conocidos que continúan con vida.

El accidente que cambió la seguridad en los aviones

No debemos olvidar que, más allá de la tragedia humana, el accidente del Clipper Endeavor marcó un antes y un después en la seguridad aérea. Las investigaciones realizadas tras el siniestro demostraron que muchos pasajeros desconocían dónde se encontraban los chalecos salvavidas o cómo debían utilizarlos durante una evacuación de emergencia.

Aquellas conclusiones impulsaron importantes cambios normativos en la aviación civil. Entre ellos destacó la implantación de las demostraciones e instrucciones de seguridad previas al despegue, una práctica que hoy forma parte de cualquier vuelo comercial en el mundo y que informa a los pasajeros sobre la ubicación de los chalecos, las balsas salvavidas, las salidas de emergencia y los procedimientos de evacuación.

Cada vez que una tripulación realiza estas explicaciones antes de iniciar un vuelo, existe un legado directo de la tragedia ocurrida frente a Puerto Rico hace 74 años.

Tecnología para resolver un misterio histórico

El éxito de la expedición ha sido posible gracias a los avances tecnológicos en la exploración submarina. El uso combinado de sonar de alta resolución y vehículos autónomos permitió cartografiar el fondo oceánico hasta localizar los restos del aparato, un objetivo que había permanecido fuera del alcance de los investigadores durante décadas.

El hallazgo será uno de los protagonistas de un próximo episodio del programa Expedition Unknown, que mostrará el proceso de búsqueda y las imágenes obtenidas durante la expedición.

Con esta localización no solo se cierra uno de los grandes misterios de la historia de Pan Am, sino que también se recupera la memoria de un accidente que contribuyó decisivamente a mejorar la seguridad de millones de pasajeros en todo el mundo.