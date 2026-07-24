Lorent Saleh: "En unos meses habrá un gran barrido de la ciudadanía en Venezuela, pasarán por encima de los políticos"

El activista venezolano y premio Sájarov de Derechos Humanos, Lorent Saleh, ha estado en Es la Mañana de Federico describiendo la situación actual que atraviesa Venezuela un mes después del devastador doble terremoto, así como los motivos de su retorno tras 13 años de exilio.

Durante su intervención, Saleh ha calificado la escena en las zonas afectadas, especialmente en La Guaira y Caracas, como un auténtico "infierno", aunque matizado por la inmensa ola de solidaridad que ha movilizado tanto a la sociedad civil como a la comunidad internacional.

Desde la capital venezolana, donde se encuentra coordinando labores de ayuda, ha advertido sobre la gravedad de la crisis humanitaria a la que se enfrentan miles de familias venezolanas. El activista ha señalado que las probabilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros son cada vez más bajas, por lo que la prioridad de las familias se centra ahora en recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

Pese a la tragedia, se destaca la llegada de rescatistas y ayuda humanitaria internacional, describiendo el despliegue de apoyo como un soplo de esperanza en medio del caos.

Preguntado sobre su situación personal tras haber vivido más de una década en el exilio, se ha mostrado tajante respecto a su permanencia en el país. Saleh ha asegurado que no tiene intención de volver a marcharse, argumentando que la magnitud del desastre y la necesidad de reconstrucción exigen el compromiso de todos los venezolanos: "No me voy a volver a ir; aquí hay mucho trabajo por hacer", ha afirmado, subrayando que su prioridad actual es el trabajo de campo y el apoyo directo a los damnificados.

En el ámbito político y social, el activista ha analizado el impacto que este desastre está teniendo en la dinámica del país. La emergencia ha dejado al descubierto una desconexión profunda entre la realidad que viven los ciudadanos y la dictadura.

A su juicio, la respuesta ante la catástrofe está acelerando la formación de un nuevo movimiento ciudadano, impulsado por la necesidad mutua y la solidaridad directa, que terminará desplazando a las dinámicas políticas convencionales en la búsqueda de soluciones reales para el país.

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