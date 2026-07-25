El partido de Bolsonaro proclama a su hijo Flávio como candidato presidencial

El Partido Liberal de Brasil (PL), que lidera el expresidente encarcelado Jair Bolsonaro, oficializó este sábado la candidatura de su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, para las elecciones presidenciales de octubre.

"Flávio fue escogido por su padre para dar continuidad al proyecto que ya funcionó. Eres el candidato en nombre del país y de millones de brasileños, que Dios ilumine tu camino", dijo el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, en la ceremonia de proclamación, en el interior del estadio de fútbol Pacaembu, en São Paulo, en la que tiene previsto participar el mandatario argentino, Javier Milei.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, sucederá así a su padre, inhabilitado, condenado y en prisión domiciliaria por "liderar" una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, que se presentará a la reelección a sus 80 años.

Costa Neto, antes de exaltar a Flávio, se acordó del padre de este, a quien definió como el "mayor líder que jamás vio" en su vida. Asimismo, afirmó que es "un honor" recibir a Milei, a quien puso como ejemplo a seguir para Flávio Bolsonaro.

"Es una alegría ver lo que está haciendo por el pueblo argentino", devolviendo "la confianza y la prosperidad" al país, señaló el dirigente.

Durante la ceremonia, Flávio Bolsonaro, con un traje oscuro y camisa blanca sin corbata, escuchó y se emocionó con los mensajes grabados en vídeo de sus hermanos Eduardo, autoexiliado en Estados Unidos al sentirse víctima de una "persecución" judicial, y Carlos.

"Confío en tu capacidad de llevar hacia delante el trabajo de Jair Bolsonaro", afirmó Carlos Bolsonaro, exconcejal de Río de Janeiro, en el vídeo, mientras Flávio se secaba las lágrimas con un pañuelo, bebía agua y agarraba la mano de su esposa Fernanda Bolsonaro.

A la convención, que tuvo lugar en un recinto del interior del Pacaembu en el que se reunieron unos pocos cientos de militantes, también asistieron senadores, diputados y gobernadores alineados con el bolsonarismo.

Los comicios de este año se presentan como un nuevo mano a mano entre el socialismo de Lula, máximo dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), y la derecha que encarna ahora Flávio Bolsonaro.

Según los sondeos, Lula parte con cierta ventaja con respecto al primogénito de Jair Bolsonaro.

La última encuesta de la firma Datafolha, divulgada el viernes, dejó a Lula con un 48 % de los apoyos frente al 43 % que obtendría Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta de los comicios.

El senador llegó a superar a Lula meses atrás, pero ha perdido fuelle en las últimas semanas tras el cruce de ataques con su madrastra, Michelle Bolsonaro, con la que ha firmado una tregua, y tras conocerse su conexión con un banquero encarcelado por un fraude millonario en el sistema financiero.