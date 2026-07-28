El fujimorismo vuelve al poder en Perú después de 26 años con la toma de posesión de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori lo venía intentando desde 2011 y después de tres segundas vueltas en las que perdió contra Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, se convierte en la primera mujer elegida presidenta en la historia del Perú. Sin embargo, su partido, Fuerza Popular, siempre estuvo representado en el Congreso, desde donde llegó a tener más influencia que el propio Ejecutivo, en especial después de su derrota en 2016 cuando dijo que gobernaría desde el Parlamento gracias a una mayoría absoluta.

Es así como Fujimori juramentará este martes su nuevo cargo de presidenta en un acto que se llevará a cabo en el Congreso con la presencia de varios jefes de Estado, entre ellos el rey Felipe VI, y dará su primer discurso como presidenta para presentar las primeras medidas de su gobierno, probablemente centradas en la lucha contra la inseguridad ciudadana, asunto de mayor preocupación entre la población y que ha registrado en los últimos años un preocupante aumento de cifras.

Presentación de su primer ministro

Este lunes, Fujimori ofreció una conferencia de prensa para presentar a parte del que será su primer Consejo de Ministros. Dijo que lo hace "en la necesidad de conformar un equipo capaz de responder a los enormes desafíos de nuestro país".

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Como primer ministro designó a Luis Galarreta, quien además de ser su primer vicepresidente, presidió el Congreso entre 2017 y 2018, y ha sido parte importante de las dos últimas campañas presidenciales de Fujimori, quien lo ha definido como "un hombre leal, trabajador y profundamente comprometido" con el país.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, presentó a los primeros integrantes del Gabinete que la acompañará al inicio de su gobierno: Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros, Elmer Cuba al frente del Ministerio de Economía y Finanzas y Carlos Espá como ministro de… pic.twitter.com/9kWP24gt1w — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 27, 2026

Asimismo, Fujimori anunció la designación de Elmer Cuba como nuevo ministro de Economía, y del abogado y periodista Carlos Espá como próximo ministro de Exteriores, excandidato presidencial en estas pasadas elecciones –logró apenas un 3,35 % de los votos– y conocido por su faceta como director entre 2002 y 2024 del programa periodístico Cuarto Poder.

Reunión con el Rey

Poco después de los anuncios, Fujimori recibió al Rey de España en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Exteriores, y ambos se comprometieron a fortalecer la relación bilateral entre ambos países. De acuerdo con la oficina de la presidenta electa en redes sociales, "la presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, en la que reafirmaron los lazos de amistad entre ambos países, así como su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en beneficio de Perú y España". En ese mismo lugar, la presidenta electa también tuvo un encuentro con Alberto Núñez Feijóo.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con Su Majestad el rey de España, Felipe VI, en la que reafirmaron los lazos de amistad entre ambos países, así como su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en beneficio entre Perú y España. pic.twitter.com/2JtLMe8fGV — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 27, 2026

Antes de reunirse con Fujimori, Felipe VI mantuvo un encuentro con representantes de la comunidad española en Perú y una reunión con el presidente interino, José María Balcázar, en el Palacio de Gobierno.