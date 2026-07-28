Fujimori a Feijóo en Lima: "Yo le gané a un Sánchez, ahora te toca a ti"

"Cuando yo dudaba si debía ser candidata o no, Alberto (Núñez Feijóo) me agarró del brazo y me dijo: 'Tú vas a ser presidente'", ha asegurado Keiko Fujimori unas horas antes de su investidura. "Lo tengo grabado en mi corazón", ha continuado la mandataria de Perú. "A mí me tocó ganarle a un Sánchez (Roberto), ahora te toca a ti", ha aseverado dirigiéndose al líder del Partido Popular.

🇵🇪🇪🇸‼️ | Keiko Fujimori a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España, en Lima durante su primera visita a Sudamérica: "Cuando yo dudaba si debía ser candidata, Alberto me agarró del brazo y me dijo: 'Tú vas a ser presidente'. Lo tengo grabado en mi corazón."… pic.twitter.com/q31EpFInsR — UHN Plus (@UHN_Plus) July 28, 2026

Una frase con la que la presidenta electa, que ganó por 50.000 votos al comunista Roberto Sánchez en las elecciones que se celebraron en junio, ha arrancado risas de complicidad y aplausos entre los asistentes al almuerzo organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en la víspera de su toma de posesión.

Reunión previa a la investidura

Feijóo, que ha viajado hasta Lima para arropar a Fujimori este martes en la ceremonia de transmisión de poderes —acompañado por la exministra Ana Pastor, entre otros miembros de su partido—, compartió mesa con la presidenta electa de Perú lo que dio a ambos la oportunidad de conversar en un ambiente informal antes del acto de investidura.

No obstante, también mantuvieron una reunión bilateral "cordial". Así lo ha calificado a través de su perfil en X la oficina de la mandataria del país andino, que no ha dudado en agradecer públicamente el apoyo que siempre le ha brindado el Partido Popular en general y Alberto Feijóo en particular en momentos que han sido clave para su carrera política.

El apoyo del PP a Fujimori

El líder popular, que antes de los últimos comicios pidió a los peruanos residentes en España el voto para Fujimori, aseguró después de que se impusiera al comunista Roberto Sánchez que era "una gran noticia" para el país pero también "para toda Hispanoamérica".

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional de la formación, ha explicado este lunes que el apoyo de su formación a la política peruana se fundamenta en "el compromiso del PP con la democracia, la libertad y el fortalecimiento de los lazos entre España y las democracias iberoamericanas".