Keiko Fujimori asume el poder en Perú y anuncia medidas para la economía y la seguridad ciudadana

Tras un periodo electoral convulso en los últimos meses y una victoria en segunda vuelta por poco menos de 50.000 votos, este martes Keiko Fujimori asumió el poder y se convirtió así en la primera mujer elegida presidenta del Perú.

En una ceremonia celebrada en el Congreso peruano, con la presencia de una serie de jefes de Estado entre los que se encontraba el rey Felipe VI, Fujimori recibió la banda presidencial de menos de Miguel Torres, de su mismo partido Fuerza Popular y presidente del Senado.

Ante el Congreso de la República, la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi juró como presidenta de la República del Perú para el período 2026-2031. pic.twitter.com/rdDSkIT4oC — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 28, 2026

Poco antes de iniciar su discurso, algunos congresistas de partidos de izquierda abandonaron el Congreso como medida de protesta. "Justicia para las víctimas", gritaron los parlamentarios que vestían de negro en recuerdo a las víctimas de las protestas antigubernamentales de los últimos años.

A continuación, la presidenta dio los primeros lineamientos de lo que serán sus políticas de Estado para un país que reclama con urgencia, entre otras cosas, medidas para bajar los preocupantes índices de inseguridad ciudadana, con casos de asesinatos y extorsión en todas las regiones. En ese sentido, una de sus primeras decisiones fue involucrar al Ejército para resguardar a la población: "Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional" y añadió que los militares deberán trabajar con la Policía Nacional "hasta restablecer plenamente la seguridad" en el país.

En su primer mensaje a la nación, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, reafirmó su compromiso de gobernar con responsabilidad, trabajo y una visión de futuro. "El poder solo tiene sentido cuando se ejerce para servir. (…) No he venido a ofrecer milagros inmediatos ni… pic.twitter.com/ZB72w8rpHh — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 28, 2026

Sobre estos primeros días de su gobierno, aclaró que "a partir de este momento se inicia un cronómetro irreversible. Nos esperan 1.826 días de gestión en los que cada ministerio, cada región y cada funcionario público tendrá que trabajar intensamente, con metas medibles y rendición de cuentas constantes".

Una de las sorpresas de su discurso, en especial porque fue una propuesta de campaña de Roberto Sánchez que ella misma rechazó, fue el incremento del 15% del salario mínimo hasta los 1.300 soles (335 euros). Dijo que esta medida está enmarcada dentro de sus políticas de "mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, desde la gestación hasta la tercera edad".

También quiso aclarar que "recibimos un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos (...) En muchos casos las instituciones cayeron en manos de intereses poco transparentes para obtener beneficios y privilegios a través de la contratación pública y la regulación del Estado en desmedro de los ciudadanos y de la libre competencia".

En el final de su discurso, Keiko Fujimori subrayó que "no hay dos Perú distintos; hay un solo Perú, vibrante, multicultural, fuerte y milenario que está listo para ponerse de pie". Por eso, acabó señalando que "asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también con la sensibilidad necesaria para escuchar y sanar las heridas de nuestro pueblo. El reloj ha comenzado a correr. Los 1826 días de trabajo por la grandeza de nuestra patria empiezan ahora mismo".