La dictadura cubana intenta engañar a Trump con una falsa apertura a la empresa privada mientras blinda sectores clave

"Son tiempos en que hay que cambiar", dijo el dictador Miguel Díaz-Canel cuando a mediados de junio se vio obligado a anunciar reformas económicas de carácter liberalizador y descentralizador en un intento por calmar las aguas con EEUU, que seguía aumentando la presión sobre el régimen comunista con nuevas sanciones y amenazando con intervenir militarmente en Cuba si no se produce una transformación real en la isla.

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha comentado públicamente que tiene "grandes planes" para Cuba. El equipo negociador estadounidense, con Marco Rubio a la cabeza, ha dejado claro que los gobernantes actuales son incapaces de cambiar la situación del país —que pasa por la peor crisis económica de su historia— y es necesario que otras personas tomen el mando. Pero los líderes del castrismo se resisten a soltar la batuta.

De ahí que en las últimas semanas hayan estado implementando distintas medidas que les permitan cubrir el expediente de cara a las conversaciones con EEUU y —cuando menos— mejorar las condiciones de su marcha si no les queda otra salida. Así llegó el paquete de 176 medidas económicas y sociales que el presidente de la Asamblea Nacional, Marrero Cruz, comunicó el 18 de junio.

En ese marco el régimen cubano ha publicado este martes en la Gaceta Oficial de la República el Decreto 160, que deroga el de agosto de 2024 y modifica el listado de actividades económicas prohibidas para el sector privado —reservadas para el Estado—, que pasa de 125 a 79 elementos. Un total de 45 de ellos han sido eliminados, mientras que otros 35 han experimentado alguna modificación.

Actividades permitidas (con condiciones)

Entre los cambios fundamentales, podemos citar que a partir del 4 de agosto —cuando entra en vigor la norma— se permite la extracción de petróleo, la fabricación de productos farmacéuticos o la comercialización de energía eléctrica. Actividades que pasan a ser "autorizables o condicionadas".

Es decir, que se exigirán ciertos requisitos para que sean aprobadas. En muchas ocasiones pasan por la asociación de la empresa privada con una estatal. Todo apunta a que el régimen pretende beneficiarse de la inversión extranjera y seguir controlando en la sombra el desarrollo de estas actividades.

Cabe señalar que la propia presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara López Acea, ha explicado que las nuevas medidas no tienen como objetivo la privatización de la economía del país, porque la empresa estatal socialista mantiene su "papel fundamental".

Actividades vetadas sin excepción

El nuevo decreto mantiene como actividades prohibidas aquellas que son clave para que el régimen comunista pueda seguir controlando y manipulando a su pueblo: prensa, educación formal (titulada) y telecomunicaciones.

La dictadura no permite la publicación de periódicos, libros o revistas, ni las transmisiones de radio o televisión. Tampoco los servicios de noticias de una agencia o cualquier otra actividad periodística.

"No se autoriza la enseñanza formal con titulación o certificación oficial a ningún actor económico no estatal ni se aprueba la constitución de academias", señala el texto. Solo podría autorizar "el cuidado de niños" y las clases particulares "impartidas por los trabajadores por cuenta propia, sin contratación" de otras personas.

El Estado también se reserva las actividades relacionadas con "las telecomunicaciones por satélite que comprende el servicio público de acceso a internet" o "el servicio de radiocomunicación móvil troncalizado".