Tiroteo en el mayor aeropuerto de Brasil durante un intento de enviar 400 kilos de cocaína a Europa

Un intercambio de disparos entre la Policía Federal de Brasil y un grupo de narcotraficantes sembró el caos este viernes en el aeropuerto internacional de Guarulhos, el mayor del país. Los sospechosos trataban de enviar un cargamento de unos 400 kilos de cocaína con destino a Europa cuando fueron sorprendidos por los agentes.

El tiroteo se produjo a plena luz del día en una zona de acceso restringido junto a la Terminal 3 del aeropuerto, situado en el área metropolitana de São Paulo. La intervención policial obligó a los traficantes a abandonar parte de la droga y huir del lugar.

Según las primeras investigaciones, en la operación participaban al menos una decena de personas, entre ellas un trabajador del propio aeropuerto, que habría colaborado para facilitar la salida del cargamento, según informan medios locales.

Las cámaras de seguridad captaron a varios sospechosos trasladando cajas por una zona de obras próxima a las pistas. Cuando los agentes se acercaron para interceptarlos, los traficantes abrieron fuego y se produjo un breve enfrentamiento armado. Pese al tiroteo, no se registraron heridos.

La Policía Federal se incautó finalmente de cerca de 400 kilos de cocaína, repartidos entre cinco maletas que ya habían sido cargadas en un avión y otras cuatro cajas abandonadas durante la fuga.

La investigación continúa para identificar a todos los implicados y esclarecer cómo se organizó el intento de sacar la droga del país. En el operativo participaron también efectivos de la Policía Militar y la Policía Civil del Estado de São Paulo.