Dos españoles, entre los 13 muertos al estrellarse una avioneta turística en Perú

Al menos dos españoles figuran entre las víctimas mortales del accidente de una avioneta turística ocurrido este sábado en Perú, donde fallecieron los once pasajeros y los dos tripulantes que viajaban a bordo cuando la aeronave se precipitó a tierra poco después del despegue.

El siniestro se produjo hacia las 13:00 horas (hora local), a unos dos kilómetros del Aeropuerto de Nazca. La avioneta, operada por la compañía Aeronave, había partido alrededor del mediodía desde el Aeropuerto de Pisco, en la región de Ica, para realizar uno de los vuelos turísticos más populares del país: el sobrevuelo de las famosas Líneas de Nazca.

Entre las trece víctimas mortales hay ciudadanos españoles, italianos y alemanes, según confirmó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú, que por el momento no ha precisado cuántos fallecidos corresponden a cada nacionalidad.

Las autoridades peruanas han señalado que trabajan de forma coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores para informar a las familias de las víctimas a través de los cauces oficiales. El Gobierno ha subrayado que busca evitar que los allegados conozcan la tragedia por informaciones difundidas en los medios de comunicación o por otras fuentes ajenas a los canales institucionales. Las circunstancias en las que se produjo el accidente todavía están siendo investigadas.