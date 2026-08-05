Las impactantes imágenes de la nueva erupción del volcán de Fuego en Guatemala
La última erupción significativa se registró el 9 de marzo de 2025, y la más mortal fue el 3 de junio de 2018, con 202 muertos y al menos 229 desaparecidos.
El volcán de Fuego entra en erupción en Alotenango
Una nueva erupción del volcán Fuego de Guatemala ha dejado cerca de 29.000 personas afectadas y otras 1.400 evacuadas y albergadas. Este volcán es considerado uno de los más activos del mundo.
El volcán visto desde San Juan Alotenango
El volcán, situado a 50 kilómetros de la capital guatemalteca, "está en su fase explosiva, más crítica, con flujos piroclásticos que alcanzan un recorrido de hasta siete kilómetros", dijo este pasado martes el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas.
Flujos de lava y nubes de ceniza emergen del cráter del volcán de Fuego
El volcán de Fuego de Guatemala comenzó desde el domingo con una constante actividad explosiva que se ha ido en incremento con magma, columnas de gas y la caída de cenizas, estas últimas con una dispersión a distancias de hasta 130 kilómetros en dirección al sur y suroeste del cono volcánico, según los últimos reportes.
Un flujo de lava emerge del cráter del volcán
Ahora, se prevé que la actividad del volcán, de 3.763 metros de altura y el más activo de Centroamérica, podría durar varios días más.
Vista desde San Juan Alotenango
Además, las autoridades advierten que el riesgo en la zona volcánica podría complicarse en las próximas horas debido al ingreso de dos nuevas ondas del este que provocarán lluvias en la cadena volcánica, lo que podría desencadenar violentos lahares o correntadas de lodo y rocas incandescentes a través de barrancas.
El volcán de Fuego el 10 de marzo de 2025
La última erupción significativa del coloso se registró el 9 de marzo de 2025, mientras que la más mortal fue el 3 de junio de 2018 con 202 muertos y al menos 229 desaparecidos.
Familias evacuadas de las zonas aledañas al volcán
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Claudinne Ogaldes, ha detallado que la emergencia ha impactado de forma directa a 18 comunidades de las provincias de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.
Familias evacuadas de las zonas aledañas al volcán
En esas zonas cercanas al volcán, se han elevado los niveles de alerta de naranja a roja para evacuar las familias en riesgo hacia los cinco refugios habilitados por las municipalidades.
Familias evacuadas de las zonas aledañas al volcán
Ante esta situación, el Ministerio de Educación ha decidido suspender las clases presenciales en las comunidades más cercanas al volcán.
Personas descansan tras ser evacuadas este martes
Mientras, el Ministerio de Comunicaciones mantiene cerrada la ruta nacional que atraviesa varias poblaciones en las faldas de la estructura volcánica, para priorizar el paso de los equipos de rescate y evitar desgracias.