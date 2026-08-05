Las impactantes imágenes de la nueva erupción del volcán de Fuego en Guatemala

3 / 10

Flujos de lava y nubes de ceniza emergen del cráter del volcán de Fuego

El volcán de Fuego de Guatemala comenzó desde el domingo con una constante actividad explosiva que se ha ido en incremento con magma, columnas de gas y la caída de cenizas, estas últimas con una dispersión a distancias de hasta 130 kilómetros en dirección al sur y suroeste del cono volcánico, según los últimos reportes.