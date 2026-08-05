Indignación en Perú por las imágenes de agresión sexual a la cantante Naldy Saldaña

La cantante peruana Naldy Saldaña, quien hasta hace poco fue una de las voces principales de la orquesta de cumbia La Bella Luz, denunció haber sido víctima de presunto acoso sexual y tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta, director musical y tecladista de la agrupación. El caso, que salió a la luz en el programa Magaly TV La Firme, ya se encuentra bajo investigación de la Fiscalía peruana.

Según el reportaje emitido el pasado 3 de agosto, la artista entregó videos que, de acuerdo con su versión, registran parte de los hechos denunciados. En las imágenes se observa a un hombre interceptándola durante un ensayo e intentando besarla por la fuerza. Posteriormente, en otro video grabado minutos después, el mismo individuo presuntamente la sujeta e intenta realizarle tocamientos mientras la cantante forcejea para liberarse.

De acuerdo con el testimonio de Saldaña, los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio durante una jornada de ensayos en Lima. La intérprete explicó que todo transcurría con normalidad hasta que salió del baño y fue interceptada por el director musical de la orquesta.

"Cuando salgo me quiere dar el encuentro, como para no dejarme pasar. Viene, me intenta besar y me empieza a tocar", relató durante la entrevista.

La cantante peruana ha acusado al director de la orquesta La Bella Luz, César Sánchez, de tocamientos indebidos e intento de agresión sexual. Los hechos ocurrieron en un ensayo de grupo y fueron captados por las cámaras de seguridad del lugar pic.twitter.com/X2kxvzoKw2 — Libertad Digital (@libertaddigital) August 5, 2026

La cantante identificó al presunto agresor como César Sánchez Chavesta, a quien describió como director musical de La Bella Luz y familiar de los propietarios de la agrupación. Según indicó, el músico sería primo de Óscar Custodio Chavesta, dueño de la orquesta.

Uno de los momentos más duros de su testimonio llegó al recordar lo ocurrido instantes después del primer episodio. Saldaña explicó que consiguió soltarse inicialmente, pero regresó al ser llamada por el denunciado, creyendo que este quería hablar con ella.

Sin embargo, aseguró que volvió a sujetarla con más fuerza y que la situación se agravó. "Empieza a meter la mano por todos lados. Me apretaba más fuerte y yo empezaba a forcejear para querer soltarme", declaró.

La artista también afirmó que estos comportamientos no fueron un hecho aislado. Según su versión, el presunto acoso se habría prolongado durante varios meses mientras formó parte de la agrupación.

Saldaña sostuvo que el director musical le había manifestado anteriormente que sentía atracción por ella y que, aprovechando la convivencia durante las giras y los ensayos, realizaba tocamientos sin su consentimiento. Incluso aseguró que llegó a modificar sus rutinas para evitar cruzarse con él.

La cantante reconoció que en un primer momento no supo cómo reaccionar ni a quién acudir. "Me sentía muy vulnerada", confesó al recordar el impacto emocional que, según dice, le provocaron los hechos.

Tras lo ocurrido, Saldaña asegura que informó de la situación a los responsables de La Bella Luz con la esperanza de que se adoptaran medidas. Sin embargo, sostiene que no recibió el respaldo esperado y que el denunciado continuó desempeñando sus funciones con normalidad.

Según su relato, permaneció un mes más en la agrupación antes de presentar su renuncia definitiva, al considerar que ya no podía seguir compartiendo espacio de trabajo con la persona a la que acusa.

Por el momento, César Sánchez Chavesta no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Mientras tanto, la investigación continúa en sede fiscal, donde deberán esclarecerse los hechos denunciados y determinarse las responsabilidades correspondientes. Como ocurre en este tipo de casos, la denuncia se encuentra en fase de investigación y será la justicia la que establezca, en su caso, las conclusiones del proceso.