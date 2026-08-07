Colombia se libra de la izquierda de Petro en el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella

Cuatro años ha tenido que esperar Colombia para despedir al desastroso gobierno de izquierda de Gustavo Petro, un presidente más centrado en crear conflictos y crisis tanto a nivel nacional como internacional, que de gobernar a favor de los colombianos.

Es así como el ganador de las pasadas elecciones presidenciales, Abelardo de la Espriella, juramentará este viernes como nuevo jefe de Estado de Colombia prometiendo cambios sobre todo en la lucha contra la inseguridad ciudadana que afecta gran parte de la región. Una de las novedades es que la ceremonia se realizará en la ciudad de Cali, lo que representa la primera investidura presidencial fuera de Bogotá desde la entrada en vigor de la Constitución de 1991.

Mi posesión será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad. La Patria Milagro se construye desde las regiones, porque cuando las regiones prosperan, prospera Colombia. El… pic.twitter.com/ZNpcZVzUqh — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 5, 2026

Entre los invitados al acto de investidura estarán el rey Felipe VI, en representación de España, además de otros jefes de estado de la región como el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa, el chileno José Antonio Kast y los presidentes de Paraguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Honduras.

Como no podía ser de otra manera, Petro deja el poder arremetiendo contra sus opositores y de hecho el pasado martes dijo que De la Espriella tendrá un gobierno "breve" e insistió en un supuesto fraude electoral en las pasadas elecciones. "¿Cuánto tiempo durarán los efectos de ese fraude? Ya por ahí hablan en las oficinas de Marco Rubio de Abelardo 'el breve'. Ya intuyen que incluso no duraría los cuatro años de Gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar", dijo Petro durante el Festival por la Defensa de la Educación Superior Pública, en el municipio de Soacha, cercano a Bogotá.

Lo cierto es que este viernes acaba el primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia para dar paso a un nuevo presidente que se verá obligado a dar respuesta rápida a gran parte de las exigencias de la opinión pública colombiana.