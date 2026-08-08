Colombia cambia de posición sobre el Sáhara Occidental y reconoce la soberanía de Marruecos

El nuevo Gobierno de Colombia ha anunciado el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, apenas unas horas después de la investidura del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, según ha informado la Cancillería colombiana. La decisión supone un cambio respecto a la política seguida por el anterior Ejecutivo de Gustavo Petro.

El anuncio se produjo durante una reunión mantenida por el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, y el canciller, Omar Bula Escobar, con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Bourita, que se encontraba en Cali con motivo de la investidura presidencial.

"Con esta decisión, Colombia busca revitalizar su relación con Marruecos sobre la base de una visión a largo plazo y con la convicción de que el acercamiento bilateral servirá plenamente a los intereses del pueblo colombiano", señaló la Cancillería en su cuenta de X.

El ministro colombiano de Exteriores explicó que una de las decisiones centrales de este nuevo acercamiento es el "reconocimiento de la soberanía de Marruecos en el sur del país". Bula añadió que este sábado se realizará una declaración formal en la que Colombia reconocerá la soberanía marroquí sobre el territorio.

Colombia reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. El anuncio se dio durante el primer encuentro del vicepresidente José Manuel Restrepo (@jrestrp) y el canciller Omar Bula (@omarbula) con el Ministro de Asuntos Exteriores del país africano. Con esta… pic.twitter.com/aas0pirwSc — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 8, 2026

Colombia retira su reconocimiento a la República Saharaui

La decisión supone un cambio de posición respecto a la adoptada por el Gobierno de Gustavo Petro. Cuatro años atrás, tras la llegada de Petro al poder, Colombia restableció sus relaciones diplomáticas con la República Saharaui, que habían permanecido congeladas desde 2001.

Colombia y la República Saharaui habían establecido relaciones diplomáticas en 1985, durante el Gobierno de Belisario Betancur. En 2001, bajo la Presidencia de Andrés Pastrana, fueron congeladas.

Petro decidió reanudarlas en agosto de 2022, después de reunirse en Bogotá con el entonces ministro de Exteriores de la República Saharaui, Mohamed Salem Ould Salek, y con el embajador representante del Frente Polisario para América Latina, Mohamed Zrug.

Ahora, el nuevo Gobierno colombiano ha anunciado que retira ese reconocimiento y pasa a respaldar la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Desde la retirada de España en 1975, Marruecos controla aproximadamente el 80% del Sáhara Occidental. En 2007 presentó ante Naciones Unidas un plan para establecer una autonomía del territorio bajo soberanía marroquí.

Marruecos busca reforzar los lazos con Colombia

El vicepresidente Restrepo ha señalado que Colombia y Marruecos pretenden "construir un nuevo comienzo en la relación bilateral" mediante un mayor acercamiento político y económico. Entre las posibilidades planteadas figura la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) y un incremento de las inversiones marroquíes en Colombia.

En el encuentro también participaron el nuevo ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y la embajadora de Marruecos en Bogotá, Farida Loudaya.

Por su parte, el ministro marroquí de Exteriores destacó la voluntad de su Gobierno de "abrir una nueva página en la relación bilateral". "La decisión de Colombia de retirar su reconocimiento a la República Saharaui Democrática y reconocer la soberanía de Marruecos sobre su Sáhara es una decisión histórica que dará un gran impulso a la relación bilateral", afirmó Bourita.