De la Espriella asume la presidencia de Colombia y reafirma su intención de derrotar al narcoterrorismo

"Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", dijo Abelardo de la Espriella, de 48 años, al jurar ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien acto seguido le impuso la banda presidencial para suceder al ahora expresidente Gustavo Petro.

Hoy comienza una nueva etapa para Colombia. Asumo la Presidencia de la República con gratitud a Dios, con profundo amor por mi Patria y con la determinación de honrar, con hechos, la confianza que millones de colombianos han depositado en mí. Seré el Presidente de todos. De… pic.twitter.com/dRzv3o7xKn — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 8, 2026

En simultánea, soldados del Ejército dispararon 21 cañonazos de salva con los colores de la bandera colombiana desde la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, situada en Bogotá, y el ya presidente en ejercicio recibió el saludo afectuoso de su familia y el aplauso de los presentes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

De la Espriella llegó al auditorio acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos, todos menores de edad, y fue recibido con aplausos por los más de mil invitados nacionales e internacionales, que esperaron durante más de una hora su llegada.

Entre los invitados estuvieron el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura, así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. También estaban presentes los expresidentes colombianos César Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022.

Centrado en la seguridad

En su primer discurso como mandatario, De la Espriella anunció un giro en la política de seguridad y lucha contra las drogas, al afirmar que se acabó la vía del diálogo con los grupos armados ilegales: "Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad".

#PosesiónPresidencial | 🔴 "Imparto a las Fuerzas Militares y de Policía la orden de combatir a las estructuras criminales (...) El Tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano": Abelardo De La Espriella.https://t.co/Pd5Wi1gdeB pic.twitter.com/7AlsCqIVa6 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026

El mandatario, que durante la campaña prometió una política de mano dura contra las organizaciones armadas y criminales, aseveró que "la opción del diálogo está completamente agotada", en referencia a las negociaciones de paz con grupos guerrilleros y bandas criminales de varios de sus antecesores. "El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado bajo el régimen que ha terminado fue suficientemente cómplice. En la hora del tigre será contundente y frentero contra el crimen", continuó en su discurso frente a un centenar de uniformados en el Cantón Militar Pichincha, de Cali.

ÚLTIMA HORA | Presidente De la Espriella: "Reafirmo mi intención de derrotar, sin tregua, al narcoterrorismo" "Le imparto a las fuerzas militares y policiales la orden perentoria de combatir a todas las organizaciones criminales" https://t.co/ANatudroh2 pic.twitter.com/1d6wtOEF97 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 7, 2026

"Reafirmo mi intención de derrotar sin tregua al narcoterrorismo, organizaciones criminales que amenazan la libertad de Colombia. Los invito a todos a que nos constituyamos en permanentes defensores de la patria, porque ha llegado la hora de la recuperación total de la seguridad y de la libertad", añadió.

Seguridad para invertir

Además, anunció un plan económico basado en la austeridad, la atracción de inversión y el aprovechamiento de los recursos naturales, con el que busca recuperar la confianza en el país y hacerlo un destino "seguro y rentable" para los inversores.

🚨 | Presidente Abelardo de la Espriella anuncia medidas para evitar y castigar la corrupción en su Gobierno: "No voy a tolerar ningún escándalo de corrupción por pequeño que sea". pic.twitter.com/WX3vqYRAQ9 — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) August 7, 2026

"Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable para ustedes, señores empresarios de la patria y del resto del mundo", afirmó De la Espriella y agregó que su Gobierno buscará recuperar el crecimiento económico, la producción, las exportaciones y la generación de empleo. El nuevo mandatario aseguró que la medida busca poner "la casa en orden" después del crecimiento del gasto durante el Gobierno de su antecesor, Gustavo Petro, y sostuvo que la austeridad no recaerá sobre los sectores más vulnerables, cuyos programas sociales, dijo, serán preservados.