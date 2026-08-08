A pesar del distanciamiento que Milei mantiene con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, su sintonía con Felipe VI volvió a quedar patente en tierras colombianas, donde ambos compartieron bromas, saludos protocolarios e incluso asiento privilegiado durante los actos institucionales.

El motivo de la coincidencia fue la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, celebrada en Cali. Hasta allí se desplazó el Monarca desde su residencia veraniega en Palma de Mallorca para cumplir con una apretada agenda. Nada más tocar tierra, Don Felipe se dirigió a un centro cultural de la ciudad para mantener un encuentro privado de una hora con el mandatario entrante, su esposa y su equipo de asesores más cercano, acompañado en todo momento por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Fue precisamente al término de esa audiencia cuando se produjo la anécdota de la jornada. Al abandonar la sala, el Rey se encontró de frente con Milei, quien aguardaba su turno en la antesala. Tras un espontáneo saludo por parte del líder argenitino, Don Felipe reaccionó con humor disculpándose por haber demorado su entrada, un gesto que dio paso a un cordial estrechamiento de manos. Horas más tarde, la complicidad continuó durante la ceremonia oficial, donde la organización ubicó a ambos dirigentes juntos y se les pudo ver conversando con soltura en repetidas ocasiones.

El divertido encuentro entre el Rey Felipe VI y Javier Milei en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella pic.twitter.com/JhiYKJJ36s — Libertad Digital (@libertaddigital) August 8, 2026

Esta fluida relación responde al hábito de ambos mandatarios de coincidir en los relevos de poder del continente americano. Para el soberano español, esta labor representa una tradición que asumió en su etapa como Príncipe de Asturias por encargo de Don Juan Carlos.