Los rostros que acompañaron a Abelardo de la Espriella en su toma de posesión
Jefes de Estado, representantes internacionales y figuras destacadas se dieron cita en Cali para acompañar a Abelardo de la Espriella en su toma de posesión como presidente de Colombia. Entre los asistentes estuvieron el rey Felipe VI, Javier Milei, Santiago Peña, José Raúl Mulino y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Abelardo de la Espriella junto a su familia
Abelardo de la Espriella junto con su familia a la llegada a su toma de posesión.
De la Espriella junto a Restrepo tras tomar posesión del cargo
Abelardo de la Espriella reacciona tras jurar como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, junto al vicepresidente José Manuel Restrepo.
Felipe VI saluda a Abelardo de la Espriella
El rey Felipe VI habla durante la ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, este viernes en Cali (Colombia).
Entrada de Felipe VI a la toma de posesión de de la Espriella
Llegada del rey Felipe VI a la toma de posesión de de la Espriella en Cali.
Javier Milei fue uno de los invitados a la toma de posesión de Espriella
El presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, Karina Milei, asisten a la toma de posesión del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Cali.
El presidente de la FIFA en la toma de posesión del presidente colombiano
Infantino a su llegada a la toma de posesión de Aberlardo de la Espriella.
Saludo del vicepresidente electo de Colombia
El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, saluda durante la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, en Cali.
Presidentes electos de países latinos presentes en Cali
Luis Abinader, presidente de República Dominicana, junto a Antonio Kast, el presidente electo en Chile hace unos meses.
Murilo junto a Milei en la toma de posesión del presidente colombiano
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, observa a su homólogo de Argentina, Javier Milei, durante la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia.
Milei saluda a Noboa en Colombia
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, saluda al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.