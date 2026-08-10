Menú
Latinoamérica

Edificios derrumbados y calles cubiertas de escombros: las imágenes del terremoto en Colombia

El seísmo de magnitud 7,4 ha golpeado buena parte del país y ha causado graves daños en ciudades como Pereira, Cali y Manizales.

Libertad Digital
Edificios colapsados en Cali
1 / 10

Edificios colapsados en Cali

Varias personas caminan entre los escombros de un edificio. El alcalde Alejandro Eder ha informado de "afectaciones graves" en la ciudad.

Cali, cubierta de escombros
2 / 10

Cali, cubierta de escombros

Un hombre contempla los daños en Cali tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido buena parte de Colombia.

Entre los escombros
3 / 10

Entre los escombros

Varias personas recorren los restos de un edificio colapsado en Cali, donde las autoridades han informado de personas atrapadas bajo los escombros.

Graves daños en Cali
4 / 10

Graves daños en Cali

Ciudadanos junto a uno de los edificios afectados. Las "afectaciones graves" registradas en la ciudad están siendo monitorizadas con drones.

Evacuación de un hospital
5 / 10

Evacuación de un hospital

Una persona es evacuada de un hospital en Cali. El terremoto, con epicentro cerca de San José del Palmar, ha alcanzado una magnitud de 7,4.

Evacuaciones tras el terremoto
6 / 10

Evacuaciones tras el terremoto

Varias personas permanecen en el exterior tras ser evacuadas en Cali, donde se han registrado desprendimientos de fachadas y grietas en edificios.

Vecinos en la calle
7 / 10

Vecinos en la calle

Varias personas permanecen en el exterior tras la evacuación de edificios en Cali. El seísmo también se ha sentido en Bogotá, Medellín y el Eje Cafetero.

El terremoto alcanza Bogotá
8 / 10

El terremoto alcanza Bogotá

Los vecinos salen de sus viviendas tras el seísmo. En la capital se han detectado grietas menores, pero no se han registrado daños graves.

Daños en la catedral de Manizales
9 / 10

Daños en la catedral de Manizales

El terremoto ha causado daños estructurales en una de las torres de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario.

Destrucción en Manizales
10 / 10

Destrucción en Manizales

Un miembro de la policía camina frente a un edificio afectado. El terremoto ha provocado derrumbes parciales de fachadas en la ciudad.

Temas

Recomendamos