Edificios derrumbados y calles cubiertas de escombros: las imágenes del terremoto en Colombia
El seísmo de magnitud 7,4 ha golpeado buena parte del país y ha causado graves daños en ciudades como Pereira, Cali y Manizales.
Edificios colapsados en Cali
Varias personas caminan entre los escombros de un edificio. El alcalde Alejandro Eder ha informado de "afectaciones graves" en la ciudad.
Cali, cubierta de escombros
Un hombre contempla los daños en Cali tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido buena parte de Colombia.
Entre los escombros
Varias personas recorren los restos de un edificio colapsado en Cali, donde las autoridades han informado de personas atrapadas bajo los escombros.
Graves daños en Cali
Ciudadanos junto a uno de los edificios afectados. Las "afectaciones graves" registradas en la ciudad están siendo monitorizadas con drones.
Evacuación de un hospital
Una persona es evacuada de un hospital en Cali. El terremoto, con epicentro cerca de San José del Palmar, ha alcanzado una magnitud de 7,4.
Evacuaciones tras el terremoto
Varias personas permanecen en el exterior tras ser evacuadas en Cali, donde se han registrado desprendimientos de fachadas y grietas en edificios.
Vecinos en la calle
Varias personas permanecen en el exterior tras la evacuación de edificios en Cali. El seísmo también se ha sentido en Bogotá, Medellín y el Eje Cafetero.
El terremoto alcanza Bogotá
Los vecinos salen de sus viviendas tras el seísmo. En la capital se han detectado grietas menores, pero no se han registrado daños graves.
Daños en la catedral de Manizales
El terremoto ha causado daños estructurales en una de las torres de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario.
Destrucción en Manizales
Un miembro de la policía camina frente a un edificio afectado. El terremoto ha provocado derrumbes parciales de fachadas en la ciudad.