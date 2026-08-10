Hallan ocho cadáveres mutilados y decapitados en una zona minera de Ecuador

La Policía de Ecuador investiga el hallazgo de ocho cadáveres mutilados y enterrados en dos fosas en una zona montañosa del cantón de Pucará, en la provincia de Azuay, al sur del país. Los cuerpos, correspondientes a siete hombres y una mujer, presentaban signos de desmembramiento y decapitación.

Según ha informado Europa Press, los cadáveres fueron localizados el sábado en un campamento rudimentario situado en un área de difícil acceso próxima al sector de Huasipamba, a unas seis horas de la ciudad de Cuenca. Los agentes encontraron cuatro cuerpos en cada una de las fosas, enterrados a unos dos metros de profundidad.

"Estaban en el interior de dos fosas. Cada fosa tenía cuatro cuerpos enterrados a unos dos metros de profundidad", ha explicado ante los medios Pablo Inga, miembro de la Policía Nacional ecuatoriana.

Víctimas decapitadas

Las primeras pesquisas apuntan a que las víctimas fueron atacadas con armas blancas. Inga ha señalado que los cadáveres "no tienen huellas de impacto de proyectil de arma de fuego", aunque sí presentan lesiones compatibles con el empleo de un arma como un machete.

Los ocho cuerpos fueron encontrados "mutilados, maniatados y decapitados", según ha detallado el agente. Los primeros análisis realizados por los especialistas de Criminalística sitúan las muertes aproximadamente 48 horas antes del hallazgo. Además, los testimonios recopilados por los investigadores indican que las víctimas se encontraban desaparecidas desde el pasado jueves.

La zona en la que han aparecido los cadáveres estaría relacionada con actividades de minería ilegal. "Es minería ilegal que se está dando en el lugar", ha asegurado Inga, quien ha precisado que "el terreno no tiene permisos ni de exploración ni de explotación" minera.

La policía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las ocho muertes. Entre los elementos que deberán analizar los investigadores se encuentran también dos vehículos encontrados completamente calcinados en la misma zona.

Violencia récord en Ecuador

El suceso se conoce en un momento marcado por los elevados niveles de violencia que atraviesa Ecuador. El país se encuentra desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno", declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, calificadas por su Gobierno como "terroristas" y vinculadas principalmente al narcotráfico y la minería ilegal.

La medida no ha impedido, sin embargo, que la violencia alcance cifras históricas. Ecuador cerró 2025 con alrededor de 9.300 homicidios, la cifra más elevada registrada hasta entonces en el país, según datos del Ministerio del Interior.