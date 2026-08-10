El periodista colombiano Ernesto Yamhure ha calificado de "verdadera tragedia" el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia, que ha dejado por el momento al menos 111 muertos y 87 heridos. En La noche de Cuesta, Yamhure ha advertido de que el balance podría aumentar, puesto que "no han terminado de remover escombros".

Según ha explicado el periodista, el terremoto "se sintió a lo largo y ancho de la geografía colombiana" y llegó incluso a sentirse en Panamá. Yamhure ha destacado además la especial dificultad del momento en el que se produce la catástrofe, apenas cuatro días después de la toma de posesión del nuevo presidente colombiano.

Yamhure ha relacionado la tragedia con las dificultades que afronta la nueva Administración de Abelardo de la Espriella que, según ha explicado, llega al poder en unas circunstancias económicas "muy precarias".

"La labor del gobernante nunca termina", ha afirmado el periodista. "El herrero termina de hacer sus herraduras y se acuesta feliz, el panadero hace su pan y se acuesta feliz. En cambio el gobernante, aun cuando gana una batalla, inmediatamente tiene un problema y es cómo administrar esa victoria", ha añadido Yamhure.

"Esa es la triste naturaleza de los gobernantes", ha concluido, antes de lamentar que esta tragedia haya llegado para Colombia "en este momento tan difícil".

Una emergencia con el Gobierno recién formado

Preguntado por las dificultades que puede encontrar la nueva Administración para responder a la emergencia, Yamhure ha explicado que el presidente todavía estaba comenzando a nombrar a los integrantes de su Gobierno, ya que de la Espriella tomó posesión hace apenas cuatro días.

"Él no puede atender esta tragedia que implica multimillonarios recursos con funcionarios que vienen de la administración anterior", ha señalado. Según ha explicado, el problema se agrava porque, mientras se gestiona la emergencia, el presidente está firmando los decretos de nombramiento de los funcionarios que deben ejecutar los recursos destinados a atender a las víctimas.

"No se le puede llegar en este momento a una persona que se quedó sin casa. Tenemos que esperar a que se nombre a la persona indicada para poder pagar lo que se necesita", ha advertido. "Entonces, toca hacerlo a las carreras", ha añadido.

A pesar de las dificultades, Yamhure ha defendido la capacidad del nuevo presidente para gestionar la situación: "Afortunadamente, Colombia está en manos de, ante todo, un gran gerente y un gran administrador".

La seguridad, entre los primeros retos

La conversación también ha abordado los principales retos que tenía por delante la nueva Administración más allá de la emergencia provocada por el terremoto, entre ellos la lucha contra el narcotráfico y la recuperación económica.

Yamhure ha explicado que, "el mismo viernes 7 de agosto, horas después de haberse juramentado", el presidente tuvo su primer Consejo de Seguridad y se dieron las primeras órdenes para la recuperación de la seguridad.

"Es decir, la fuerza pública colombiana llevaba cuatro años perfectamente paralizada por cuenta del gobierno complaciente con el terrorismo que era el régimen petrista y se iniciaron las primeras operaciones militares contra los cabecillas de los grupos terroristas", ha afirmado.

El periodista ha señalado asimismo que el nuevo presidente fue claro durante la campaña y en su discurso de posesión al advertir de que "la opción del diálogo con los terroristas está agotada". Según Yamhure, se ofreció a los integrantes de esos grupos y de las bandas criminales narcotraficantes la posibilidad de someterse a la Administración de Justicia.

"Colombia no puede seguir sometida por los grupos terroristas", ha defendido. Yamhure ha añadido que estos grupos "crecieron exponencialmente durante el régimen de Petro" y ha criticado que el anterior presidente los convirtiera, en sus palabras, en "interlocutores válidos".

Finalmente, ha vinculado esta situación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, al que se ha referido como un hecho que "a los colombianos les duele mucho".