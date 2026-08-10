Estados Unidos continúa con su estrategia para doblegar a la dictadura cubana y replicar en la isla caribeña el modelo que implantó en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La pregunta es: ¿Quién podría ejercer el papel de Delcy Rodríguez en Cuba? La CIA se encargará de dilucidar este asunto, según la información publicada por The New York Times.

Hace unos días conocimos que EEUU había destinado más agentes y recursos de inteligencia para presionar al régimen comunista y propiciar reformas más profundas de las anunciadas por el Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel, al que no creen capacitado para liderar los cambios que la isla necesita para superar la peor crisis de su historia.

SECRETARY RUBIO: GAESA is sitting on $18 billion of assets, but NOT ONE CENT goes to the people of Cuba. So even if they had all the diesel in the world, they wouldn't have better energy because they've stolen the money and haven't reinvested it in their energy infrastructure. pic.twitter.com/HPxYnbKZlQ — Department of State (@StateDept) May 21, 2026

Entre otras cosas porque el régimen comunista sigue sin usar los miles de millones de la reserva del conglomerado militar Gaesa —que controla la mayor parte del sector económico del país— para ayudar a su pueblo. La Administración Trump lleva meses advirtiendo que debe producirse un relevo en el poder si Cuba quiere evitar una intervención militar estadounidense.

Según el mencionado periódico, la CIA habría recibido el encargo de valorar los posibles candidatos a presidir el país caribeño e intentar persuadirle para que siga las directrices de Washington antes de que surja un líder de la línea dura del castrismo que tome el mando e impida ese Gobierno de colaboración que la Casa Blanca pretende.

La búsqueda se complica

Pero la búsqueda estaría siendo más complicada de los que pensaban. Los agentes sobre el terreno temen no encontrar a nadie del perfil de Delcy Rodríguez. "Las agencias de espionaje estadounidenses han evaluado y determinado que Cuba se parece menos a Venezuela y más a Irán", señalan las fuentes mencionadas por The New York Times

"Hay pocos funcionarios pragmáticos que estarían preparados para tomar el poder si las fuerzas estadounidenses capturaran a Raúl Castro", señalan en referencia al exdictador cubano, que seguiría moviendo los hilos en la sombra. "Aún ejerce una enorme influencia política", añaden. Y la mayoría de los posibles candidatos llevan su sangre o han pasado por su filtro.

Entretanto Díaz-Canel, que ya se ve fuera, 'patalea' lo que le que le dejan. "No nos asombra en absoluto las revelaciones en días recientes de grandes medios estadounidenses sobre un incremento de operaciones de la CIA en Cuba para subvertir el orden interno", ha señalado este domingo. "No son filtraciones al azar", ha añadido, sino parte de una "guerra psicológica".