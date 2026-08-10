Más de cien muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia

Un terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido este lunes buena parte de Colombia y ha dejado al menos 111 muertos y 87 heridos, según el último balance ofrecido por el presidente del país, Abelardo de la Espriella. El seísmo también ha provocado una gran destrucción en al menos cinco departamentos, daños materiales en distintas ciudades del centro y oeste del país y ha obligado a suspender temporalmente las operaciones de varios aeropuertos.

Según ha informado Europa Press, citando al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento sísmico ha tenido su epicentro a apenas cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en Chocó.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), que inicialmente había situado la magnitud en 6,7, la ha elevado posteriormente hasta 7,4. El terremoto se ha producido a las 7:34 horas —hora local— y el organismo colombiano ha situado su profundidad en 82 kilómetros.

La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, ha advertido de la gravedad de la situación y ha mostrado su preocupación por las posibles réplicas.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial", ha explicado a través de las redes sociales.

Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer… https://t.co/tqfFPcdVx7 — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 10, 2026

Daños en varias ciudades

El terremoto se ha sentido con fuerza en numerosas ciudades colombianas, entre ellas Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín. Algunas de las principales consecuencias se han registrado en el Eje Cafetero y en el oeste del país.

De la Espriella ha elevado a 111 el número de fallecidos y a 87 el de heridos en su primera declaración pública después del terremoto. El balance, correspondiente a las 12:30 horas —17:30 GMT—, refleja además importantes daños en viviendas, edificios y servicios esenciales.

"A las 12:30 (17:30 GMT) teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados", ha informado el presidente desde Bogotá.

En el departamento de Valle del Cauca se han contabilizado al menos 27 fallecidos, según el balance ofrecido por la gobernadora regional, Dilian Francisca Toro, y recogido por EFE. La cifra no incluye las posibles víctimas mortales registradas en Cali, capital del departamento.

Al menos 18 personas han muerto en Pereira como consecuencia del terremoto, según el balance comunicado este lunes por el alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar. La ciudad también ha registrado importantes desperfectos en edificios e infraestructuras, entre ellas el Aeropuerto Internacional Matecaña.

En Manizales se han producido derrumbes parciales de fachadas y daños estructurales en una de las torres de la catedral.

#SISMO. Tras el fuerte temblor de magnitud 6.6 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió a varias regiones de Colombia, dejando a Manizales como una de las ciudades más afectadas, donde la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana colapsó tras el movimiento telúrico pic.twitter.com/5XDOW76y55 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

También se han producido daños en Cali, donde se han desprendido fachadas y han aparecido grietas en numerosos inmuebles. El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, ha informado de "afectaciones graves" que están siendo controladas mediante drones. Además, ha confirmado que hay personas atrapadas bajo los escombros de edificios que se han derrumbado como consecuencia del terremoto.

La situación es menos grave en Bogotá, donde hasta el momento únicamente se han detectado grietas menores en algunos edificios y no constan daños de consideración.

Los efectos del terremoto también han alcanzado las infraestructuras aéreas. Las autoridades han detectado daños en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, cuyas operaciones han quedado suspendidas temporalmente mientras se evalúan las afectaciones.

El Gobierno activa un puesto de mando

Por su parte, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha asegurado que ha asumido "el liderazgo" de la respuesta ante la emergencia y ha anunciado la puesta en marcha de un dispositivo para coordinar la actuación de las autoridades.

"He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", ha señalado.

El mandatario también ha reclamado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un informe detallado sobre la situación y las necesidades más urgentes.

"También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno", ha añadido.

He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados. Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

El terremoto se siente en Panamá

El seísmo también se ha dejado sentir en Panamá. Las vibraciones han alcanzado especialmente la provincia de Darién, la comarca Guna Yala y Panamá Este, próximas a la frontera con Colombia.

El movimiento también se ha percibido en la capital panameña y sus ciudades próximas, donde numerosos edificios han sido evacuados de manera preventiva, entre ellos algunos centros sanitarios. Cerca de una hora después del terremoto, las autoridades no habían comunicado víctimas ni daños materiales.