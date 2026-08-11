Otro Castro podría ser el próximo presidente de Cuba, si EEUU no lo impide: se barajan tres nombres

Estados Unidos busca una 'Delcy' para Cuba. Y parece ser que no está siendo tarea fácil. Tanto es así que se habría visto obligado a encargarle a la mismísima CIA que valore a los posibles candidatos y encuentre un líder, antes de que surja uno del ala dura del castrismo dispuesto a enfrentarse a Washington y frustre la posibilidad de encontrar una solución pacífica a la situación por la que pasa la isla.

Hace ya meses —en febrero, algo más de un mes después de la captura del sátrapa venezolano Nicolás Maduro— que el jefe de misión de la Embajada norteamericana en La Habana —Mike Hammer— afirmó durante una entrevista que la Administración Trump haría lo posible para devolver la libertad al pueblo cubano. Algo que sólo sería posible con un cambio de Gobierno en el país.

La pregunta que está sobre la mesa desde entonces es: ¿Quién podría liderar ese proceso de transición, que debería derivar en unas elecciones democráticas? Dos de los nombres que más han sonado durante todo este tiempo proceden de la misma estirpe: la de los Castro, manchada por la corrupción y la sangre del pueblo cubano, al que oprimen desde hace casi 70 años. El otro pertenece a una familia influente de la élite militar.

El nieto favorito de Raúl

El primer nombre que entró en la terna con fuerza fue el de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y persona de confianza del exdictador Raúl Castro. Se trata del más joven de los tres posibles candidatos que vamos a abordar en las siguientes líneas —los que la Administración Trump estaría valorando, según The New York Times— y alguien que nunca ha ocupado un cargo público.

De ahí que llamara tanto la atención su implicación en las negociaciones con EEUU acerca del futuro de Cuba. El 'nietísimo' incluso participó en las primeras conversaciones, cuando todavía eran secretas. En abril, envió una carta a Trump para quitarse de en medio a Marco Rubio y tratar directamente con él. Y en mayo se reunió con el director de la CIA, John Ratcliffe, durante su visita a La Habana.

'El Cangrejo', como se le conoce desde la infancia debido a que nació con polidactilia (más de cinco dedos en pies o manos), está considerado como uno de los hombres más influyentes de Cuba y más cercano al histórico líder comunista Raúl Castro. Es poseedor de un gran imperio empresarial, que se extendería por Panamá y Venezuela, y sería una figura clave en el conglomerado militar Gaesa.

Es hijo de la mayor de las hijas del exdictador, Débora Castro Espín, y el fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien estuvo al frente del grupo empresarial que dirige el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y controla los principales sectores económicos del país, acumulando miles de millones de dólares 'ocultos' en el extranjero.

Su posición dentro de Gaesa, recientemente sancionada por la Administración Trump, y sus intereses económicos en la isla, que podrían peligrar ante escenario de intervención militar estadounidense, colocan a 'el Cangrejo' en una situación de vulnerabilidad suficiente como para que Washington pudiese apostar por él. Tiene que ser alguien capaz de liderar pero al que puedan manejar, como ocurre con Delcy en Venezuela.

El Castro sin Castro

Otro nombre que estaría encima de la mesa es el de Óscar Pérez-Oliva Fraga, actual viceprimer ministro y titular de la cartera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera en la isla. Se trata de un nieto de Ángela Castro Rus, la hermana mayor de los líderes de la inagotable revolución cubana que ha destruido la isla y a su gente. Es decir, es el sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro.

Fue el encargado de anunciar la 'Perestroika' cubana en el mes de marzo. Una batería de medidas que simbolizarían el inicio de una etapa de apertura económica que iría "más allá de la esfera comercial" y que incluiría "grandes inversiones, especialmente en infraestructuras" de sectores considerados prioritarios, como el turístico y el energético.

Un punto a favor de Pérez-Oliva sobre Raúl Rodríguez Castro de cara a convertirse en la persona que lidere el proceso de transición a la ansiada democracia en la isla es que, aunque pertenece a la familia que hay detrás del expolio y la destrucción de Cuba, no lleva el peso del apellido Castro. Algo que le confiere una imagen algo más amable.

En cualquier caso, no cabe duda que ha desarrollado su carrera dentro del régimen y se ha beneficiado de pertenecer al clan. Como 'el Cangrejo', ha estado estrechamente vinculado al opaco conglomerado empresarial Gaesa. Y la disidencia no vería con buenos ojos su nombramiento, ya que también supondría la continuidad de los Castro en el poder. El mismo perro, pero con diferente collar.

Un ministro sancionado

El tercero en discordia no es de la familia Castro pero sí pertenece a la élite militar que ha estado en el poder durante décadas: Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior desde 2020. Es decir, que controla la Seguridad del Estado, a la Inteligencia, a la Policía y las Instituciones Penitenciarias. Sin duda, alguien que a Washington resultaría interesante tener de su lado en un posible proceso de transición en la isla.

Álvarez Casas, que ha sido diputado en la Asamblea Nacional y también miembro del Comité Central del PCC, fue sancionado en 2021 por el Gobierno de los Estados Unidos, acusado de cometer graves abusos contra los derechos humanos en el control de la disidencia interna. Se le atribuye el aumento de la represión de los últimos años sobre los opositores al régimen, empezando por la detención arbitraria de cientos de manifestantes del famoso 11-J.

A pesar de ello, fue otro de los asistentes a la reunión de mayo con el director de la CIA en La Habana. Como los otros dos posibles candidatos, está vinculado familiarmente con el conglomerado militar Gaesa. De hecho es sobrino de sus fundadores: Senén Casas Regueiro —en su momento, jefe del Estado Mayor del Ejército cubano— y de Julio Casas Regueiro —exministro de las FAR y principal artífice del grupo empresarial—.