Por qué el terremoto de Colombia ha sido menos devastador que los de Venezuela

El terremoto registrado este lunes en el noroeste de Colombia tuvo su hipocentro a unos 100 kilómetros de profundidad, una característica que, según expertos consultados por Europa Press, puede reducir la intensidad con la que se perciban las réplicas y facilitar las labores de rescate. El seísmo se produjo en la zona de subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana y presentó además un tipo de movimiento poco habitual en ese contexto.

Según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, el terremoto deja 169 muertos y más de 660 heridos. Los expertos consultados han destacado las diferencias con los terremotos registrados en Venezuela a finales de junio, donde dos grandes movimientos sísmicos se produjeron con pocos minutos de diferencia y contribuyeron al colapso de edificios que habían quedado dañados por el primero.

Un hipocentro a 100 kilómetros

El geólogo de emergencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Raúl Pérez López ha explicado que el hipocentro del terremoto colombiano se localizó a unos 100 kilómetros de profundidad, dentro de la zona de subducción de la placa de Nazca con la Sudamericana.

El especialista ha señalado que el movimiento tuvo además una característica particular. En ese contexto tectónico son habituales los terremotos asociados a fallas inversas, en los que parte del fondo marino del Pacífico se introduce bajo el continente sudamericano. En este caso, sin embargo, se produjo un movimiento en dirección, con un desplazamiento en sentido contrario a las agujas del reloj.

La profundidad ha sido determinante para explicar las consecuencias del seísmo. Pérez López ha indicado que la atenuación de las ondas sísmicas sigue leyes exponenciales, por lo que una mayor distancia entre el hipocentro y la superficie reduce sus efectos.

El experto ha planteado que será necesario estudiar si en esa zona existen fallas capaces de generar terremotos de magnitud 7 a una profundidad mucho menor. Para ello, considera necesario realizar análisis de tomografía sísmica y estudiar la estructura de la litosfera.

Réplicas menos perceptibles

Pérez López ha advertido de que durante los próximos días se producirán réplicas, especialmente después de las primeras 24 horas tras el terremoto. No obstante, ha explicado que irán disminuyendo con el tiempo y que, al producirse a unos 90 kilómetros de profundidad, serán poco perceptibles.

Esta circunstancia puede favorecer las tareas de los equipos de emergencia que trabajan en las zonas afectadas. El geólogo ha señalado que la menor intensidad con la que se esperan las réplicas permitirá a los equipos trabajar durante los primeros días para localizar y rescatar al mayor número posible de personas atrapadas entre los escombros.

El experto también ha señalado que el terremoto puede influir en la actividad volcánica de la zona. En concreto, ha indicado que el volcán Puracé ha incrementado su actividad y ha apuntado que el Servicio Geológico Colombiano estará vigilando los volcanes próximos para comprobar si el terremoto puede estimularlos.

La diferencia con los terremotos de Venezuela

El arquitecto y catedrático de Arquitectura de la Universidad Europea José Luis Esteban Penelas ha destacado otra diferencia entre ambos episodios sísmicos: mientras en Colombia se ha registrado un único terremoto, en Venezuela se produjeron dos terremotos de gran magnitud con pocos minutos de diferencia.

Según ha explicado, el segundo movimiento tuvo una magnitud similar al primero y terminó afectando a edificios que ya habían sufrido daños graves. De este modo, construcciones que habían resistido inicialmente pudieron acabar colapsando tras el segundo terremoto.

La profundidad también fue muy distinta. Los terremotos de Venezuela se produjeron a unos 10 kilómetros, frente a los aproximadamente 100 kilómetros del registrado en Colombia. Pérez López ha señalado que esta diferencia de profundidad evitó que las consecuencias del seísmo colombiano fueran todavía mayores.

La construcción antisísmica

Penelas ha señalado asimismo que Colombia dispone de un reglamento de construcción antisísmica vigente desde 2010. A partir de las imágenes que ha podido analizar de las zonas afectadas, considera que algunos edificios oficiales construidos posteriormente, como aeropuertos y estadios, parecen haber sufrido daños, pero no estructurales.

El arquitecto ha explicado que las estructuras deben responder al movimiento horizontal provocado por un terremoto mediante cierta flexibilidad. Ha comparado el comportamiento que debe tener un edificio con el de un junco, capaz de desplazarse ante el movimiento sin fracturarse.

Cuando una estructura no está diseñada para responder de esta forma, pueden producirse daños en elementos como las cimentaciones o los pilares. Si fallan las cimentaciones, el edificio puede quedar inclinado, mientras que un colapso completo implica que han fallado distintos elementos de la estructura.