Colombia se afana en el rescate de supervivientes y cifra en 224 los muertos por el terremoto

Al menos 224 personas han muerto y cientos han resultado heridas en Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia el lunes, según han informado las autoridades locales.

El país se afana en la búsqueda de supervivientes. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha celebrado en la noche de este martes que una mujer de 32 años ha sido rescatada con vida en la ciudad de Pereira, en el oeste del país, tras alrededor de siete horas de búsqueda por parte de efectivos desplegados en la zona.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha informado del rescate con vida de cuatro personas a lo largo de la jornada de este martes, al tiempo que ha aseverado que todavía hay "tiempo para seguir trabajando para rescatar a la mayor cantidad de caleños posible".

Por el momento, el Instituto de Medicina Legal de Colombia ha logrado identificar 93 de los cuerpos sin vida que ha recibido, entre ellos varios menores.

Infraestructuras dañadas

El sismo ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros. Los mayores daños se registraron en las regiones del Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, aunque también hubo afectaciones en Caldas y Quindío.

El aeropuerto internacional Matecaña de Pereira, una de las infraestructuras más afectadas, mantiene suspendidas sus operaciones comerciales y solo recibe vuelos de Estado, atención médica, búsqueda, rescate y ayuda humanitaria mientras se evalúan los daños en la pista, los sistemas de comunicaciones y la torre de control.

Los daños se extienden a numerosos municipios del Valle del Cauca. En El Cairo, cerca del 80 % de las viviendas colapsaron, según las autoridades regionales, mientras que Dagua registra cientos de casas afectadas y dificultades en los servicios de energía y comunicaciones. Los hospitales de El Águila y Argelia también sufrieron daños que obligaron a habilitar centros de atención de campaña.

Ayuda internacional

Colombia se prepara para recibir ayuda internacional de países como Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Perú para atender la emergencia.

"Ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1.300 millones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia", dijo el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo. "Los países del mundo se han pronunciado", señaló Restrepo, quien mencionó entre ellos a Suecia, Turquía, Estados Unidos, El Salvador, Japón, México, Ecuador, Brasil y Suiza.

Estados Unidos anunció el despliegue en Colombia de un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) y una ayuda de 15,5 millones de dólares destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños. Por su parte, Ecuador pondrá a disposición de Colombia 47 rescatistas, perros especializados y equipos de Bomberos de Quito, mientras El Salvador enviará dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria y Perú anunció un avión con 12,5 toneladas de suministros y el desplazamiento de 62 rescatistas.

El Banco Mundial destinó 200.000 dólares en una donación no reembolsable para apoyar la evaluación de los daños provocados por el terremoto.