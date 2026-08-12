Exteriores reduce a 75 los españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia

El Ministerio de Asuntos Exteriores aún no ha podido localizar a 75 españoles que se encuentran en paradero desconocido tras el terremoto del lunes en Colombia.

Según el comunicado facilitado, al Ministerio no le constan de momento ni heridos ni fallecidos de nacionalidad española.

José Manuel Albares ha vuelto a hacer un llamamiento a los españoles y a sus familiares que todavía no se hayan puesto en contacto con la Embajada, el Consulado o la unidad de crisis del Ministerio a que lo hagan.

Paquete de ayuda

Por otro lado, Exteriores ha adelantado que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) movilizará de manera inmediata un primer paquete de un millón de euros para atender las necesidades más básicas de Colombia. Se destinará, principalmente, a material de refugio como kits de agua y saneamiento.

También se enviarán medicamentos y se participará en el despliegue de personal sanitario a través de esta financiación.

Por el momento, el Gobierno colombiano ha confirmado que el terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano, ha dejado al menos 240 muertos.