Colombia declara la emergencia económica tras el terremoto que deja 265 muertos

Colombia se resigna a no encontrar más supervivientes pasadas las primeras 72 horas cruciales tras el terremoto de magnitud 7,4, que deja 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos. El Gobierno ha declarado la emergencia económica para hacer frente a la crisis.

Abelardo de la Espriella, el presidente del país, confirmó la destrucción de 11.347 viviendas y la avería de 53.526 más, así como 140 edificios colapsados. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cifra en 24.324 las familias que resultaron afectadas, mientras que 403 municipios de catorce departamentos sufrieron algún tipo de daño.

Rescates

A pesar de que las probabilidades de encontrar a personas con vida bajo los escombros se reducen tras el paso de los días, los equipos de rescate continúan trabajando.

Las ciudades de Cali y Pereira continúan entre los puntos más críticos. En la capital del Valle del Cauca, unos 700 rescatistas colombianos y medio centenar de extranjeros trabajan a contrarreloj, mientras las autoridades concentran los esfuerzos en edificios donde consideran que todavía existe una alta probabilidad de encontrar supervivientes.

Solo en Cali ya han sido encontradas con vida 85 personas entre los escombros, aunque más de 150 permanecen desaparecidas.

El Instituto de Medicina Legal informó, por su parte, que ha recibido 202 cuerpos de víctimas del terremoto, de los cuales 121 ya fueron identificados para su entrega a los familiares, entre ellos los de cinco menores de edad.

Emergencia económica

De la Espriella anunció que la emergencia económica permitirá crear un "fondo milagro" destinado a canalizar recursos "para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos" afectados por el sismo.

Además, aseguró estar poniendo en marcha medidas de alivio temporal para las familias damnificadas que incluyen el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, alivios tributarios y financieros y ayudas económicas para las familias más vulnerables, además de mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios afectados.

"La afectación es grandísima y requiere de una gran determinación y voluntad política por parte del Gobierno", afirmó De la Espriella, quien agregó que la tragedia se produce en un momento de "crisis fiscal" para Colombia.

Ayuda internacional

El Gobierno anunció este miércoles que aceptará la entrada de grupos especializados de búsqueda y rescate de EEUU, El Salvador, Ecuador e Israel para relevar al personal desplegado desde las primeras horas de la emergencia.

A ellos se suman los socorristas mexicanos de Los Topos Aztecas, que llegaron este miércoles a Cali procedentes de Venezuela, donde permanecieron 41 días trabajando tras los terremotos del 24 de junio.

México comenzó además el envío de 58,5 toneladas de ayuda humanitaria, mientras El Salvador también ha remitido asistencia.

Otro grupo rescatista mexicano, los Topos de Tlatelolco, anunciaron que no se desplazarán a Colombia al no haber sido requerida su ayuda por parte del Gobierno colombiano.

Se han declarado tres días de duelo nacional por las víctimas.