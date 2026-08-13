Delcy Rodríguez acuerda la renovación del TS con parte de la oposición pero mantiene a 400 presos políticos en la cárcel

La primera fase del diálogo entre representantes del chavismo y un sector de la oposición, liderado por el presidente del Parlamento —Jorge Rodríguez— y la exdiputada Dinorah Figuera, ha concluido con el acuerdo de renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuestionado por servir al régimen, a través de un nuevo proceso de postulación.

Por otra parte, las delegaciones de ambas partes han coincidido en que es necesario recuperar los activos depositados en el Banco de Inglaterra para dar asistencia a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio, en el que murieron más de 6.300 personas —según el último balance oficial— y decenas de miles perdieron sus viviendas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confiado —a través de Telegram— en que "este proceso contribuya a construir un camino para la mejor convivencia democrática entre los distintos sectores políticos del país y que se traduzca en beneficios concretos para los venezolanos", al tiempo que ha llamado a todas las fuerzas políticas a que se sumen al diálogo.

María Corina se mantiene al margen

El proceso, apoyado por Estados Unidos, no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que decidieron no participar pero tampoco obstaculizarlo. Ambos han destacado que cualquier negociación real debe respetar la voluntad ciudadana del pueblo venezolano, expresada en las elecciones de 2024.

Por otra parte, han expresado su desconfianza en Delcy Rodríguez y los suyos, a los que consideran continuadores del "régimen criminal" del fallecido Hugo Chávez y el capturado Nicolás Maduro. Machado sigue insistiendo en la necesidad de liberar a los cerca de 400 presos políticos que aún permanecen en prisión.

¿Y los presos políticos?

"El régimen mantiene a 382 presos políticos, 160 de ellos son ciudadanos militares. La liberación de cada uno de ellos es la prioridad de una nación que no dejará de luchar hasta que exista justicia, dignidad y Libertad", ha señalado Machado —en su perfil de X— haciéndose eco del balance ofrecido por el Foro Penal a fecha 3 de agosto de 2026.

El régimen mantiene a 382 presos políticos, 160 de ellos son ciudadanos militares. La liberación de cada uno de ellos es la prioridad de una nación que no dejará de luchar hasta que exista justicia, dignidad y Libertad. https://t.co/cckt7vUcs8 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 12, 2026

La organización afirma que desde 2014 un total de 19.175 personas han sido detenidas por motivos políticos. Más de 14.000 han sido asistidas legalmente y excarceladas, pero —destacan— hay otras 11.000 que, aunque no están presas, sí las tienen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad.