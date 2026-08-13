100 años de Fidel Castro: hay que recordar a sus víctimas

El totalitarismo, ya se sabe, necesita narrativas totales, ingentes dosis de propaganda y mitos incuestionables. Lo diferencial del totalitarismo cubano es, sin embargo, la incondicional colaboración de la izquierda internacional –muy especialmente la europea– que una y otra vez ha callado para convertirse en cómplice de uno de los proyectos más destructivos del último siglo.

Se cumplen 100 años desde el nacimiento de Fidel Castro, responsable de transformar la perla del Caribe en una isla prisión, que tantas vidas ha destrozado dentro y fuera de sus fronteras.

Lamentablemente las víctimas de Fidel no serán tan recordadas en estos días. Y son muchas. Es necesario recordar a modo de desagravio:

A los fusilados, asesinados y ejecutados extraoficialmente en nombre de la revolución.

A los camaradas revolucionarios traicionados y caídos en desgracia.

A los encarcelados y presos de conciencia que han fallecido en sus cárceles.

A las Damas de Blanco, mujeres, hijos y familiares de los condenados a décadas de prisión.

A los reeducados en aquellas Unidades Militares de Apoyo a la Producción concebidas para homosexuales, católicos y desviados.

Francisco I con el dictador Castro

A los ahogados o engullidos por tiburones mientras trataban de escapar de la isla en improvisadas embarcaciones.

A los millones de exiliados que tuvieron que abandonar su país para no volverlo a ver.

A los miles de jóvenes cubanos usados como carne de cañón en aventuras militares en medio planeta.

A las legiones de médicos cubanos explotados en decenas de países bajo acusaciones globales de esclavitud moderna.

A los condenados a muerte como chivos expiatorios para encubrir los vínculos del castrismo con el narcotráfico.

A los muertos por las invasiones de drogas concebidas como un arma de guerra.

A los miles de víctimas que dejaron las organizaciones terroristas financiadas, entrenadas y alentadas desde la isla.

A tantos y tantos fallecidos por desnutrición o por la ausencia de cuidados médicos básicos.

A las jineteras y menores víctimas de la oleada de turismo sexual con la que trataron de salvar la revolución.

A los condenados a vivir en extrema pobreza mientras las élites engrosan fortunas en el exterior.

A los venezolanos, nicaragüenses, colombianos o bolivianos que sufrieron el internacionalismo revolucionario con sello castrista.

Y a tantas y tantas víctimas olvidadas que tendrán que sufrir una vez más los homenajes al gran verdugo.

Con Fidel Castro también Memoria, Dignidad y Justicia ante las narrativas totales.