Un español muerto y 12 desaparecidos en el terremoto de Colombia

Un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto registrado el pasado lunes en el noroeste de Colombia, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. El número de españoles que todavía no han podido ser localizados ha descendido de 75 a 12 personas.

Albares ha trasladado sus condolencias y su solidaridad a los familiares y amigos del ciudadano español fallecido a través de un audio remitido a los medios de comunicación. El ministro también ha informado de la evolución de las labores de localización de los nacionales españoles que permanecen sin contacto.

Un fallecido y 12 españoles sin localizar

El ciudadano fallecido tenía doble nacionalidad española y colombiana, según la información facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

La cifra de españoles que permanecían sin localizar se ha reducido de forma significativa desde las primeras horas posteriores al terremoto. De los 75 nacionales inicialmente sin localizar, quedan ahora 12.

El ministro ha reiterado el llamamiento a los españoles que se encuentren en Colombia para que contacten con las autoridades consulares si todavía no lo han hecho.

"Si hay algún español en Colombia que aún no se ha puesto en contacto con nosotros, por favor que lo haga", ha señalado Albares.

La Embajada de España y el Consulado permanecen operativos para atender a los ciudadanos españoles afectados por la situación provocada por el terremoto.

El seísmo deja 265 muertos

El terremoto, de magnitud 7,4 en la escala de Richter, se registró el pasado lunes en el noroeste de Colombia. El balance comunicado por las autoridades eleva a 265 el número de fallecidos y sitúa en cerca de 3.500 los heridos.

La evolución de las cifras de víctimas se produce mientras continúan las actuaciones de emergencia en las zonas afectadas por el seísmo.

España ha activado además un primer paquete de ayuda de emergencia destinado a Colombia, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores. La ayuda asciende a un millón de euros y ya está en marcha.

El paquete incluye diferentes recursos destinados a atender las necesidades derivadas de la emergencia, entre ellos material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario.

España activa ayuda de emergencia

Albares ha explicado que esta primera ayuda se dirige al "pueblo hermano" de Colombia y contempla tanto material para las personas afectadas como apoyo a los servicios que trabajan sobre el terreno.

Entre los recursos previstos figuran materiales de refugio para hacer frente a las necesidades de alojamiento, además de kits de agua y saneamiento. El paquete incorpora también apoyo destinado al personal sanitario que participa en la respuesta a la emergencia.

El Gobierno español mantiene, al mismo tiempo, activos los canales consulares para atender a los ciudadanos españoles que se encuentren en el país y necesiten asistencia.