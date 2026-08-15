Un conductor daña la Pampa del Leoncito, una joya natural protegida en Argentina: "Tardará un siglo en recuperarse"

Un grave atentado ambiental ha sacudido a la provincia argentina de San Juan. Un conductor ha provocado severos destrozos en la llanura de la Pampa del Leoncito, también conocida como Barreal Blanco, una emblemática área protegida a 1.500 metros de altitud, 12 kilómetros de largo por unos cinco de ancho y está situada en el punto más bajo del valle de Calingasta, tras adentrarse con su vehículo en una zona cuyo acceso está estrictamente prohibido.

Las autoridades locales advierten que los daños en este ecosistema tardarán cerca de 100 años en revertirse por completo.

El responsable, un médico de 46 años identificado como Agustín Añó, se adentró el pasado sábado por la noche con una camioneta blanca en la frágil superficie arcillosa. Tras recorrer casi un kilómetro y medio, el vehículo quedó atrapado en el barro. En un intento desesperado por liberarlo, el infractor aceleró hasta provocar socavones de hasta 25 centímetros de profundidad. Finalmente, optó por abandonar la camioneta, bajó una motocicleta que transportaba en la caja y huyó del lugar, dejando tras de sí un profundo rastro de marcas y destrozos.

"Fíjense en el surco, el daño que hizo", ha denunciado públicamente el intendente de Calingasta, el Dr. Sebastián Carbajal, en un vídeo grabado junto al vehículo abandonado. Ante la gravedad de los hechos, Carbajal acudió personalmente caminando hasta la zona para evaluar la situación y presentó la correspondiente denuncia ante la Comisaría 33°.

Posteriormente, el equipo de Prensa Municipal realizó un relevamiento aéreo para dimensionar la magnitud de la destrucción en un terreno que justo acababa de inundarse por un temporal, un proceso natural clave para su restauración que ahora ha quedado truncado.

Por orden de la Justicia de Paz, el vehículo permanecerá varado en el lugar hasta que descienda el nivel del agua y se pueda retirar sin empeorar la situación, al tiempo que se ha decretado el cierre temporal del acceso a la llanura. Aunque el acusado se presentó voluntariamente alegando que "no vio las señales" por la oscuridad, el juez a cargo ha remarcado que el infractor es conocedor de la zona.

La legislación provincial contempla multas de hasta 1,5 millones de pesos (unos mil dólares), una cuantía que las autoridades consideran irrisoria frente al desastre provocado. Por ello, el municipio busca llevar el caso a la justicia penal e impulsar una nueva ley para elevar las penas. "Espero que sea una sanción ejemplificadora, porque es la única forma de que la gente se controle", ha lamentado Carbajal.