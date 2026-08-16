¿Qué se sabe de la supuesta renuncia de Díaz-Canel en favor del nieto de Raúl Castro?

El Gobierno de República Dominicana ha anunciado este jueves la expulsión de nueve diplomáticos cubanos y sus familiares, a los que ha dado un plazo de siete días para abandonar el país, aunque ha decidido llevar "este asunto con la debida discreción" para "preservar las relaciones entre ambos países". Como era de esperar, la noticia ha levantado ampollas en el seno del régimen.

El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano ha rechazado "en los términos más enérgicos" la decisión del Ejecutivo dominicano, al que acusa de ceder ante "las presiones del Gobierno estadounidense" y alinearse con su "política hostil". "La exclusión de Cuba de la postergada X Cumbre de las Américas y el cambio de voto de República Dominicana sobre la resolución cubana contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU son ejemplo de ello", ha argumentado.

Las aguas están más revueltas que de costumbre en Cuba, con el secretario de Guerra norteamericano diciendo que "todas las opciones están encima de la mesa, incluyendo la militar", la CIA en la isla valorando candidatos para presidir el país, The New York Times sacando los trapos sucios del máximo aspirante (el nieto favorito del exdictador Raúl Castro, a quien relaciona con una red de tráfico de personas asentada en México) y la supuesta renuncia de Miguel Díaz-Canel circulando por las redes.

No era el mejor escenario para celebrar el centenario del nacimiento del líder de la revolución cubana, Fidel Castro, en el que el aparato de propaganda del régimen ha echado el resto. Y, como es habitual, no ha dudado en usar a niños y adolescentes para amenizar los actos en honor al dictador fallecido. Entre apagones y protestas del pueblo cubano, apareció el heredero de su legado, Raúl Castro, que fue ovacionado a su entrada al teatro Karl Marx de La Habana. Acusado del asesinato de varios jóvenes por un tribunal de Florida y obligado a respaldar la apertura económica de la isla, tampoco pasa por su mejor momento.

Los frentes abiertos son tantos que la difusión de la carta de dimisión de Díaz-Canel podría ser más que un bulo que circula por Internet. Los medios cubanos tachan de falsa la misiva. Pero cabe pensar que la filtración pudiera ser real, que el actual presidente de Cuba pudiera estar ya preparando su renuncia, o que el texto haya salido del régimen para tantear las reacciones a su marcha. Es conocido que la dictadura mantiene conversaciones con EEUU sobre el futuro de Cuba desde hace meses y la Administración Trump no ha ocultado que considera a las personas en el poder incapaces de resolver los problemas del país caribeño. La delegación norteamericana, con Marco Rubio a la cabeza, apuesta por un cambio de Gobierno que conduzca al régimen hacia la democracia.

¿De dónde sale la carta?

La carta se publicó el pasado 7 de agosto en una cuenta de Facebook llamada Senda Eterna, con 63.000 seguidores, que suele compartir noticias de relevancia para Cuba y otros países de América Latina. Se anunciaba como filtración.

¿Qué dice la misiva?

Compatriotas, Hoy me dirijo a ustedes con el corazón pesado y la mente clara. He decidido renunciar como presidente de Cuba, y quiero que cada uno de ustedes sepa que esta no es una decisión que tome a la ligera; es un acto de humildad y reconocimiento de mis propios errores. Desde el comienzo de mi mandato, he fallado en muchos aspectos que afectan nuestras vidas diarias. Prometí un cambio que no se ha materializado y he visto cómo nuestras esperanzas se han desvanecido. Me equivoqué al subestimar la gravedad de la crisis económica. No reaccioné con la urgencia necesaria ante la escasez de alimentos y medicinas, dejando a nuestras familias en situaciones insostenibles. Eran muchos los que pedían un diálogo auténtico y no supe escuchar. En lugar de construir puentes, fortalecí divisiones y no supe canalizar el descontento que sentía el pueblo. Mis decisiones en torno a la represión de la disidencia fueron equivocadas; en lugar de abrir un espacio para el debate, cerré puertas y silencié voces. La corrupción que creció a nuestro alrededor fue una sombra que no supe controlar. Ignoré las advertencias de aquellos que me decían que el sistema estaba enfermo, y en lugar de actuar, perpetué una cultura que permitió que se deteriorara nuestra confianza. Y lo más doloroso, no cumplí mi promesa de mejorar nuestras condiciones de vida. Las largas colas, los apagones, y la falta de oportunidades han probado ser un duro golpe para todos nosotros, y es mi responsabilidad reconocer que no supe ofrecer un camino distinto. Hoy me voy, no por debilidad, sino porque es el momento de que surjan nuevas voces y nuevas ideas. Mis errores han sido grandes y mis logros pequeños. Agradezco a cada uno de ustedes por el amor que han mostrado a esta patria y por no perder la esperanza. Cuba merece más, y aunque me retiro, siempre llevaré en mi corazón el deseo de ver a nuestro país prosperar. Espero que los que vengan sean capaces de aprender de mis fallos y forjar un futuro mejor para todos. Gracias y hasta siempre. Miguel Díaz-Canel

¿Y después?

Tras la publicación de la supuesta carta de dimisión de Díaz-Canel, el dictador ha seguido con su agenda y participado de los actos organizados por el centenario de Fidel. Y la cuenta de Facebook que la difundió ha ido ampliando su información.

"Próximamente se dará a conocer el nombramiento oficial de Manuel Marrero Cruz como nuevo líder de la revolución cubana", anunció. El actual primer ministro de Cuba, que ocupa el cargo desde 2019, sería el encargado de "guiar a Cuba hacia un futuro más próspero y unido". "Es un momento de esperanza y transformación", señaló, "nos proponemos enfrentar los desafíos que nos esperan".

Ya el 9 de agosto, informaba de una "sesión extraordinaria a puertas cerradas del Consejo de Estado" que habría revelado una "profunda fractura en la cúpula del poder cubano". "Más del 80 % de los ministros presentes se pronunciaron en contra de la continuidad de Miguel Díaz-Canel Bermúdez y respaldaron abiertamente un relevo generacional liderado por Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo, nieto del general Raúl Castro", continuaba.

El ministro de las FAR, Álvaro López Miera, y el titular de Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, lo argumentaron con la necesidad de "un liderazgo más joven, con creatividad y realismo". Raúl Guillermo Rodríguez Castro fue la figura señalada como "la figura capaz de unir a las Fuerzas Armadas, al Partido y a sectores de la población descontenta".

Díaz-Canel habría intentado intervenir en varias ocasiones sin éxito. Al final de la sesión se habría realizado una votación y 23 de los 27 presentes "apoyaron iniciar una transición controlada hacia un nuevo liderazgo y preparar el terreno para elecciones libres y pluripartidistas en un plazo no mayor a 18 meses". ¿Demasiado bonito para ser verdad?