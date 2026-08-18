Nada que celebrar: el centenario de Fidel Castro y el legado cleptocrático de Cuba

La Habana ha celebrado el centenario del nacimiento de Fidel Castro, el 13 de agosto de 2026. Fidel Castro murió en 2016, luego de haber entregado el poder a su hermano Raúl en 2006. Comunistas de todo el mundo lo reivindican como uno de los suyos, y la dictadura ha recibido a visitantes internacionales para celebrar este aniversario. En 2006, la revista Forbes informó que el patrimonio neto de Fidel Castro ascendía a 900 millones de dólares. Uno de sus guardaespaldas, Juan Reinaldo Sánchez, quien desertó, escribió un libro revelador, La vida oculta de Fidel Castro, en el que detalló las 29 residencias de lujo de Fidel, sus cuatro yates y su isla privada –Cayo Piedra–, por no mencionar otros lujos. Todo esto en un país donde el 94% de la población vive en la pobreza extrema.

No siempre fue así. Antes de la revolución de 1959, que llevó a los hermanos Castro al poder absoluto durante los siguientes 67 años hasta el día de hoy, Cuba contaba con una considerable clase media y sindicatos fuertes que protegían los derechos de los trabajadores cubanos. Incluso bajo la dictadura de Batista sobrevivió un poder judicial independiente y los abogados cubanos representaban a sus clientes, no a la dictadura.

Todo esto terminó en los meses posteriores a 1959 y aún sigue igual. El resultado no fue que la clase trabajadora tomara el poder, sino que una nueva clase de élites se apoderó del mismo y se aferró a él. Son la familia Castro, las élites militares y su círculo íntimo quienes disponen de reservas de efectivo por 18.000 millones de dólares, mientras llevan vidas de opulencia en Cuba, Europa y Estados Unidos, al tiempo que millones pasan hambre en Cuba y mueren de enfermedades fácilmente tratables.

Los apagones, síntoma de colapso

El régimen de Castro no ha invertido en la infraestructura de Cuba, ha preferido construir hoteles de lujo por toda la isla, cada uno con su propio generador. Al mismo tiempo, la red eléctrica cubana se ha deteriorado cada vez más en el transcurso de las décadas.

El primer apagón nacional prolongado se produjo en 2022, aunque los apagones parciales y regionales ya existían desde mucho antes.

El colapso de la red energética y la escasez de combustible en 2023 llevaron al Gobierno cubano a cancelar las celebraciones del Primero de Mayo de ese año para ahorrar energía. Es un dato interesante que 2023 fuera el último año en que Cuba no experimentó un apagón eléctrico a escala nacional. Esto ocurrió en un momento en que Cuba recibía 2,3 millones de barriles de petróleo al mes.

El flujo de petróleo cayó a 1,2 millones de barriles mensuales en 2025 y, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de la Administración Trump el 3 de enero de 2026 y la orden ejecutiva del 29 de enero de 2026 que amenazaba con imponer aranceles a aquellos países que suministraran petróleo a Cuba, el insumo se redujo a 300.000 barriles mensuales.

A pesar de la reducción de la generación eléctrica y de las importaciones de combustible, la dictadura cubana no suspendió ni canceló sus celebraciones del Primero de Mayo después de 2023. En cambio, gastó energía transportando en autobuses a cientos de miles de cubanos para participar en protestas progubernamentales obligatorias frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana en los años siguientes.

En 2026, cuando la red eléctrica colapsaba repetidamente y la escasez de combustible era mucho mayor que en 2023, la dictadura llevó a cabo actividades de alto consumo energético. Quemó combustible para transportar por vía aérea a cientos de simpatizantes internacionales en marzo de 2026, los alojó en hoteles de lujo –con generadores– y realizó una campaña multimedia con transmisiones en directo, mientras los hospitales carecían de recursos y, según funcionarios del régimen, estaban muriendo niños.

De nuevo transportaron en autobuses a cientos de miles de personas para las celebraciones del Primero de Mayo de 2026 en La Habana, que se vieron en las transmisiones oficiales.

Funcionarios del régimen utilizaron grandes cantidades de electricidad para proyectar grandes espectáculos multimedia el 26 de julio en Pinar del Río con motivo del 73.º aniversario del ataque al Cuartel Moncada, y justo la pasada semana para celebrar el centenario del nacimiento de Fidel Castro.

Todo esto ocurre en un momento en que los medios oficiales afirman que la tasa de supervivencia de los niños con cáncer cayó del 85% al 65% desde que comenzaron las restricciones energéticas en enero de 2026. Los funcionarios también citaron cirugías retrasadas —con decenas de miles de personas en espera, entre ellas miles de niños—, interrupciones en la atención materna y neonatal, retrasos en la vacunación y efectos sobre los tratamientos de enfermedades crónicas debido a la escasez de energía.

Los cortes de electricidad y apagones a escala nacional han aumentado desde 2023. Sin embargo, La Habana, con el pretexto de culpar a Washington, no está reduciendo las actividades oficiales para destinar la mayor cantidad posible de energía al sector sanitario, como se hizo en 2023. En cambio, lleva a cabo campañas propagandísticas que consumen el escaso combustible y la electricidad disponibles para promover el legado de Fidel Castro.

A diferencia de Fidel Castro, las nuevas élites del régimen no son tan cautelosas a la hora de exhibir ostensiblemente su riqueza. El hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez fue fotografiado por paparazzi en Madrid tomado de la mano y besando a la estrella de Hollywood Ana de Armas en diciembre de 2024. Ese mismo año, Cuba sufrió al menos tres grandes colapsos de la red energética a escala nacional, de varios días de duración, que sumieron al país en la oscuridad.

Como muestra de la desigualdad existente en Cuba, Raúl Guillermo Rodríguez Castro —"El Cangrejo", nieto de Raúl Castro— se presentó a su entrevista de junio de 2026 con USA Today con un conjunto que entre ropa, zapatos, reloj y maletón superaba fácilmente un valor de 20.000 dólares, mientras que el salario anual medio de la isla en 2026 es de aproximadamente 180 dólares.

Esto resulta especialmente grotesco si se tiene en cuenta que los contribuyentes europeos de clase trabajadora —en particular los españoles— están viendo cómo el dinero que tanto les cuesta ganar y que pagan en impuestos es desviado para subvencionar el lujoso estilo de vida de las élites del régimen cubano.

Según el informe de julio de 2026 del Instituto Juan de Mariana, El precio de sostener el castrismo, España ha proporcionado cerca de 4.994 millones de euros en apoyo financiero al régimen de Castro mediante la reestructuración y condonación de deuda a lo largo de los años. La UE, por su parte, ha más que duplicado su financiación, hasta alcanzar los 125 millones de euros para el período 2021–2027.

Estas transferencias sostienen el aparato estatal y las élites de la dictadura a pesar de la intensificación de la represión, mientras los cubanos de a pie viven en condiciones miserables: el 89% en situación de pobreza extrema, incapaces de cubrir sus necesidades básicas, y 7 de cada 10 cubanos se abstienen de una comida al día en medio de una escasez crónica.

Existe un abismo entre la retórica igualitaria revolucionaria y la realidad que vive la familia Castro: opulencia importada para unos frente a austeridad generalizada para la población bajo una dictadura cleptocrática. Este es el legado de Fidel Castro y, como ven, no hay nada que celebrar.