De la Espriella revela cómo el comunista Petro "saqueó" Colombia: 82 casos de corrupción detectados en un mes

"El país quiere saber qué pasó, quiere saber dónde fueron a parar los recursos, quiere saber quiénes participaron en el saqueo, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre", ha señalado el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante la entrega del Libro de la Verdad —que recoge 82 presuntos casos de corrupción del Gobierno del comunista Gustavo Petro, documentados durante el llamado empalme (traspaso de poder)— a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y otros entes de control.

🚨🇨🇴| El presidente Abelardo De La Espriella, acaba de entregar a la Fiscalía El libro de la verdad: más de 80 casos de corrupción del gobierno de Petro "El país quiere saber quiénes permitieron el desastre… quiénes se beneficiaron del saqueo y quiénes lo dejaron pasar." pic.twitter.com/nBgaijo7ef — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 18, 2026

"No le estoy pidiendo a la justicia una condena anticipada", ha aseverado, "le estoy entregando información para que puedan ustedes hallar la verdad de lo que ocurrió". "Tendremos un grupo especial, por decisión de la señora fiscal, que investigará desde el punto de vista penal estos hechos", ha anunciado. "Le solicito lo mismo al señor procurador y al señor contralor entrante", ha afirmado, "para que entre los tres se articulen para hallar la verdad que demanda y requiere el pueblo".

¿Qué contiene el libro?

El Libro de la Verdad, que consta de 135 páginas, documenta 82 casos de presuntas irregularidades —fundamentalmente relacionadas con contrataciones, convenios administrativos y otras decisiones presupuestales— cometidas por el Gobierno de Gustavo Petro entre 2022 y 2026 en entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sistema de salud, distintas empresas estatales y programas sociales.

Dichas irregularidades habrían sido detectadas al examinar documentos de diferentes empresas estatales durante el empalme, como se llama en Colombia al proceso legal, administrativo y técnico de transición mediante el cual un Gobierno saliente entrega los informes y documentación pertinente sobre el estado de las cuentas públicas y los proyectos que pueda haber en marcha al Ejecutivo entrante.

No llegamos al Gobierno a encubrir complicidades, a guardar silencio ni a contemporizar con el delito. En el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, reafirmo mi compromiso inquebrantable con la moral pública, la transparencia y la defensa sagrada de los recursos de los… pic.twitter.com/iPtCKJHptj — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 18, 2026

El dossier presentado es una "radiografía técnica y jurídica que documenta las irregularidades, el desfalco y la desidia con los que recibimos el Estado", ha señalado el nuevo presidente de Colombia. "No llegamos al Gobierno a encubrir complicidades, a guardar silencio ni a contemporizar con el delito", ha añadido.

"Hoy no tenemos cómo contratar más deuda. El festín fue de tal tamaño que el nivel de endeudamiento llegó al 61% del PIB, el más alto de nuestra historia nacional. Y buena parte de esos recursos fueron dilapidados, depredados, robados desvergonzadamente. Estas cifras, queridos amigos, no son meras abstracciones contables, presentan los recursos que hoy le faltan y que hoy necesita el Estado para atender a los ciudadanos", ha aseverado De la Espriella.

Ejemplos de irregularidades

El presidente colombiano ha puesto como ejemplo el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que "giró 856.000 millones de pesos —236 millones de euros— sin urgencia manifiesta, y perdió el rastro de 1,38 billones de pesos —381 millones de euros".

"Se estableció una nómina paralela en el Ejecutivo de 900.000 contratos de prestación de servicios. Esas corbatas causaron un pasivo de más de 5 billones de pesos a las finanzas públicas", ha añadido De la Espriella.

El Libro de la Verdad también revela que "el Ministerio de Igualdad y Equidad, hoy en liquidación, comprometió $1,77 billones sin registrar una sola obligación ni un solo pago, mientras trasladaba recursos sin acto administrativo identificado". "No es un retraso puntual: es un patrón sostenido de compromiso contable sin ejecución real, repetido año tras año por la misma administración", señala.

Por otra parte, documenta la "baja ejecución del presupuesto destinado a los proyectos de inversión en vivienda, pese a que los recursos habían sido apropiados y comprometidos". "El presupuesto definitivo para inversión superó los $2,65 billones, de los cuales únicamente se obligó el 33% durante la vigencia", apunta.