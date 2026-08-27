Abelardo de la Espriella deberá pedir perdón por "vulnerar la neutralidad religiosa"

Un juez ha decretado que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, deberá ofrecer disculpas al país por "vulnerar la neutralidad religiosa" durante el acto de su toma de posesión el pasado 7 de agosto. Una ceremonia en la cual participaron varios líderes espirituales que realizaron un acto de fe y oración conjunta.

De este modo, tras la denuncia de un ciudadano en la cual alegaba que dicho acto se trataba de una "violación de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y culto", el juez Quinto Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al mandatario que el próximo 30 de septiembre de 2026 ofrezca disculpas al país durante una intervención en radio y televisión "por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado en el acto oficial de su posesión como presidente".

A pesar de que Colombia es un Estado laico, la religión fue protagonista del final del acto solemne de investidura, llevado a cabo en la Arena USC de la ciudad de Cali, en la cual se incluyó un espacio denominado "invocación y alabanza", además de incluirse la participación de representantes de tres sectores religiosos diferentes y la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima en el recinto donde se desarrolló el evento.

Asimismo, el juez ha instado al presidente de la nación a evitar "incurrir en conductas que lleven aparejado su inclinación a la Iglesia católica o a cualquier otro credo particular". Pues, en el acto intervinieron el rabino David Michaan, quien leyó versículos del Antiguo Testamento, el pastor Eduardo Cañas Estrada y el monseñor Francisco Múnera que pidieron que cesen los atentados terroristas, vuelva la seguridad y prime la unión.

Así, el juez considera que estos elementos "desconocieron el deber de neutralidad religiosa que deben mantener las autoridades en el ejercicio de sus funciones públicas". Además apunta que los funcionarios públicos cuando actúan en calidad de autoridades, deben evitar asociar el ejercicio de sus funciones oficiales con una religión específica.

De igual forma, ha ordenado al senador Honorio Henríquez, que pida disculpas a Colombia ya que la investidura del mandatario se llevó a cabo durante una sesión del Poder Legislativo.