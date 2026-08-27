Ecuador, Colombia y EEUU preparan una ofensiva militar conjunta contra el narcotráfico

El Gobierno de Ecuador ha informado de que se está preparando para llevar a cabo operaciones militares en contra de grupos armados relacionados con el narcotráfico en la zona fronteriza con Colombia. Una operación que estaría preparando de forma conjunta con el país colombiano y con Estados Unidos.

De este modo, el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, ha apuntado en una entrevista que recientemente ha estado en contacto con su homólogo colombiano, Jorge Eduardo Mora, para hablar sobre "operaciones sostenidas" en "el cordón de frontera norte". Así, ha especificado que dichas conversaciones incluyeron la posibilidad de desplegar "equipos que tengan una autonomía para tomar decisiones cuando haya objetivos", en el marco de lo que ha descrito como "blanco de oportunidad", asegurando que "no necesariamente son operaciones planificadas, sino que surgen de un patrullaje, de un sobrevuelo, de una vigilancia con dron".

Asimismo, Loffredo ha hecho hincapié en que el objetivo es que ambos países puedan "actuar en conjunto" para adoptar acciones contra "los grupos armados irregulares que operan en ese sector", al mismo tiempo ha concretado que además abordó con Bogotá "la posibilidad de puestos de mando unificados para estas operaciones de vigilancia".

El ministro de Defensa ecuatoriano ha señalado que ya están "avanzando en estos temas y es uno de los temas que vamos a tratar con el general Donovan –comandante del Mando Sur de Estados Unidos (Southcom)—, porque Estados Unidos también viene a formar parte de las estrategias que vamos a hacer de operaciones en la zona fronteriza con Colombia". A este respecto, ha explicado que actualmente existe una "oportunidad dorada" y ha subrayado que los gobiernos de ambos países están "decididos" a luchar contra las organizaciones implicadas en el narcotráfico; además, ha asegurado que cuentan con "el apoyo de Estados Unidos".

De esta forma, Ecuador y Colombia protagonizan un acercamiento tras la llegada de Abelardo De la Espriella como nuevo presidente colombiano. Asimismo, ambos países forman parte del Escudo de las Américas, una iniciativa multinacional impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, la cual está formada por dirigentes conservadores latinoamericanos para combatir a organizaciones criminales.