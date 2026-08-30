De la Espriella entierra la 'paz total' de Petro y cancela el diálogo con los terroristas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha puesto el punto final definitivo a una de las políticas más polémicas y criticadas de su antecesor. El mandatario ha ordenado clausurar formalmente los espacios de negociación abiertos con diversas organizaciones criminales, terminando así con la herencia de la paz total promovida por el izquierdista Gustavo Petro.

La decisión del nuevo Ejecutivo colombiano se ha materializado con la firma de nueve resoluciones que finiquitan las conversaciones con las disidencias lideradas por el terrorista alias Calarcá, los denominados Comandos de la Frontera y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

El Gobierno ha emitido tres resoluciones por cada uno de los procesos clausurados. En estos documentos oficiales se subraya de manera tajante que la última palabra en cualquier acercamiento la tiene el presidente. Además, los textos realizan un pormenorizado balance de los continuos chantajes e incumplimientos que han propiciado la ruptura irreversible de estas mesas.

En relación con la estructura comandada por Calarcá, la Resolución 342 de 2026 es contundente: "No obstante haberse instalado la Mesa de Diálogos de Paz, se han presentado diversos acontecimientos que permitieron al Gobierno nacional concluir el incumplimiento de los acuerdos pactados". El documento certifica que ha sido imposible evidenciar la voluntad real de reinserción a la vida civil por parte de este grupo al margen de la ley.

Bajo esta premisa, el Ejecutivo cancela el diálogo con el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes, alegando una absoluta ausencia de voluntad de paz. Paralelamente, el Estado ha retirado el reconocimiento político a los representantes de estas disidencias, así como a la jefa negociadora gubernamental nombrada en la etapa anterior, Gloria Quiceno.

Este mismo rasero se ha aplicado a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Sobre esta última estructura criminal, el Gobierno constata que los acontecimientos recientes han debilitado cualquier vía de solución, demostrando que los terroristas no tienen la más mínima intención de someterse a la Justicia colombiana.

De este modo, la actual Administración pone freno a una estrategia que, durante el mandato de Gustavo Petro, fue severamente cuestionada por blanquear el terrorismo y desproteger a las víctimas. La firme decisión de romper amarras con estas guerrillas supone un paso fundamental para restaurar la autoridad democrática y garantizar que no haya espacios de impunidad para el crimen organizado.